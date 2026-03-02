Entregan noticia pesimista para la inflación en Colombia: Reducción se ve lejana

La desaceleración de la inflación en Colombia se tomaría todavía más tiempo de lo previsto, esa es una realidad que ya se ha dado a conocer a manos de los analistas del mercado local.
Las consecuencias sobre el IPC del salario mínimo parecieran estar siendo más complejas de lo previsto a inicios de año, cuando ya se conocía el aumento del 23 %.
Este escenario los ratificó el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, quien aseguró que la inflación en Colombia en niveles al objetivo no se alcanzaría en el año 2027, lo que sitúa el escenario hasta el 2028.
En conversación con Portafolio, Villar aseguró que las expectativas del IPC tuvieron un salto importante que no es algo que se manifieste exclusivamente en el resultado de un mes y se va a ver a lo largo del 2026 y 2027.
Expectativas para la inflación en Colombia en los próximos años
“La expectativa hoy es que la inflación podría terminar mucho más alta de lo que pensábamos para 2026, alrededor de 6,3 % y en 2027 ya iría bajando nuevamente en la dirección de la meta, pero difícilmente terminaría ese año estrictamente en la meta”, dijo Villar.
Al tiempo que manifestó que “la posibilidad que vemos es que con una política monetaria fuerte y si las expectativas se ajustan de una manera más acorde con la meta, estemos en 2027 en el rango admisible de más o menos un punto porcentual alrededor de ella, es decir, por debajo del 4 %”.
Recomendado: Alimentos en Colombia muy consumidos habrían subido de precio en febrero
El llamado final también tiene en cuenta que, a medida que se consolida la política monetaria para subir tasas, con una inflación en Colombia alta, debe tener presente también que la economía crezca de una manera más ajustada, “en el sentido de que la demanda no crezca más rápido que la producción. Ese crecimiento mayor de la demanda con respecto a la producción es algo que venimos observando desde mediados de 2024. Fue muy pronunciado en 2025, en particular, los tres primeros trimestres”.