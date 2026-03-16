Inflación en Colombia se podría disparar, todavía más, con este riesgo latente

La inflación en Colombia, parece ser un hecho, va a terminar sustancialmente por encima de lo que dio a conocer el DANE a cierre del año pasado, o al menos eso sentencian los analistas del mercado local. Las recientes expectativas no generan mayores escenarios optimistas.
De acuerdo con los pronósticos, el indicador terminaría cerca del 6,5 %, lo que serían casi 1,4 puntos porcentuales más cuando se compara con el dato del 2025.
Dentro del escenario de análisis que tiene los expertos, incluido también el Banco de la República, la inflación en Colombia ya empieza a sentir las decisiones sobre aumentar el salario mínimo a ritmos del orden del 23 %, pero hay otros riesgos que, de materializarse, podrían presionar todavía más el nivel de los precios.
Se trata puntualmente de lo que ocurra con el precio de la gasolina, que es el mecanismo que está usando el gobierno del presidente Gustavo Petro para desacelerar el incremento del IPC.
Lo que se espera para la inflación en Colombia
Los recientes conflictos internacionales y la posibilidad de un recrudecimiento de las confrontaciones podrían seguir disparando el valor del petróleo y, por consiguiente, el precio de la gasolina que además encadena valores como el del transporte de los analistas.
Según el mismo DANE, dentro de la división de transporte, la gasolina (combustibles) representa cerca del 3,0 % al 3,2 % del gasto total de los hogares colombianos.
De momento, el gobierno Petro ha manifestado que va a seguir con los recortes y, durante febrero y marzo, el combustible que usan carros particulares ha visto un recorte del orden de los $1.000.
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Algunos escenarios más pesimistas hablan de la posibilidad de que la inflación en Colombia podría incluso acercarse al 7 % y, de no darse hechos adversos, el indicador podría empezar a desacelerarse con fuerza para el año entrante.