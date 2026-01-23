Inflación en Colombia seguiría más cerca del 7 % hasta enero del próximo año

Los analistas locales siguen exponiendo varios de los riesgos asociados a la inflación en Colombia dados los recientes anuncios sobre el salario mínimo, además de una serie de fenómenos que podrían golpear el nivel de los precios.
De acuerdo con los primeros pronósticos, es claro que el país volverá a ver un aumento del IPC del orden del 7 %, nivel que se aleja sustancialmente del 4 %, que es la parte alta del rango meta del Banco de la República.
La inflación en Colombia, además del salario mínimo, seguirá muy de cerca lo que pase con el encarecimiento de una serie de precios con foco en los servicios públicos.
El otro punto que genera atención sobre lo que sea el IPC, gira entorno a si los hechos que le restan presión al IPC serán lo suficientemente fuertes como para que el indicador se acerca más al 6 %, aunque las expectativas en ese sentido, de momento, no son las más optimistas.
Lo que llevará a la inflación en Colombia a estar más cerca del 7 %
La más reciente encuesta de opinión financiera que elaboran Fedesarrollo y la bvc muestra que los analistas también prevén que en diciembre de 2026 la inflación cierre 6,50 % (aumentando frente al 4,65 % de la edición de diciembre), en un rango entre 6,25 % y 6,80 %, por lo que las expectativas del mercado se mantienen por fuera del rango meta.
Por su parte, agrega el documento, las expectativas a 12 meses (enero de 2027), se encuentran en 6,30 %, pendiente de si se materializan nuevos riesgos sobre un aumento en el consumo y los efectos que pueda llegar a tener el aumento de las tasas de interés.
Sobre este último punto, los analistas aseguran que el Banco de la República se vería en la obligación de que su tasa de política monetaria suba hasta el 11 %.
Se espera que en las próximas expectativas se incorporen los efectos que tendría la reducción en el precio de la gasolina que fue informado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.