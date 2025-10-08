Inflaciones básicas del BanRep suben en septiembre y vuelven a su mayor nivel en cinco meses

En septiembre de 2025, las tres medidas de inflación básica anual del Banco de la República aumentaron en relación con lo observado el mes anterior y se ubicaron en promedio por encima del 5 % anual, una tendencia que no se veía desde abril de este año.
Ayer, el DANE reveló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre mostró una variación anual del 5,18 %, con lo que completa tres meses de alzas intermensuales.
Las inflaciones básicas venían registrando reducciones continuas desde mayo de 2025; sin embargo, a partir de julio de este año solo una de las medidas empezó a mostrar variaciones negativas (sin alimentos) mientras las demás (núcleo 15 y sin alimentos ni regulados) se movían al alza.
En septiembre, según las estadísticas del banco central, el mayor incremento mensual lo mostró la medida sin alimentos, que pasó de 4,58 % a 4,94 %, lo que implica un incremento de 8 puntos básicos (pb).
Por su parte, tanto la inflación núcleo 15, que excluye las subclases que registraron la mayor volatilidad de precios y que representan alrededor del 15 % de la ponderación total, como la inflación sin alimentos ni regulados sumaron un punto básico (pb) y se ubicaron en 5,30 % y 4,83 %, respectivamente.
El gerente del Banco de la República de Colombia, Leonardo Villar, aseguró en el evento Macro Visión 2025 de Itaú que, aunque durante unos meses mantuvieron la esperanza de que la inflación básica venía bajando de manera significativa, el hecho de que se estabilizara en mayo y hasta mostrara ligeros aumentos los meses siguientes daba cuenta de una interrupción del proceso en que venía.
El dato es clave para las decisiones de política monetaria del emisor. La Junta Directiva ha venido teniendo en cuenta, al momento de mantener inalteradas las tasas de interés, el hecho de que la inflación básica se ha movido por encima de los pronósticos del equipo técnico del BanRep y ha permanecido alrededor de 4,8 % durante los últimos seis meses.
En el más reciente Informe de Política Monetaria del banco central quedó en evidencia que las proyecciones de los técnicos le apuntan a que la inflación básica sea mayor a la esperada inicialmente y termine el año en el 4,2 %, es decir, 0,3 puntos porcentuales (pp) por encima del dato estimado en abril para el último trimestre (3,9 %).
