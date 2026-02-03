Isaac Herrera es el nuevo gerente general de la aerolínea Clic

La Junta Directiva de Clic Air anunció a Isaac Herrera Madrid como nuevo gerente general de la aerolínea.
Sobre su formación, es economista de la Universidad de Antioquia y magíster en Economía de la Universidad de los Andes.
Ingresó a Clic hace 18 años ocupando distintos cargos, entre esos como director de producto y ventas, donde estuvo durante 13 años.
Las directivas de la aerolínea expresaron que reconocen “su vocación de servicio, así como su liderazgo cercano y humano como un mérito y confiando este desafío profesional para liderar el rumbo de la aerolínea”.
Finalmente, “le deseamos muchos éxitos en este nuevo reto, seguros que su liderazgo seguirá impulsando el crecimiento y proyección de la compañía”.