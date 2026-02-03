Noticias económicas importantes Aerolíneas Colombianas Nombramientos

Isaac Herrera es el nuevo gerente general de la aerolínea Clic

Isaac Herrera ingresó a Clic hace 18 años ocupando distintos cargos.

Por: -
Isaac Herrera Madrid, nuevo gerente general de Clic
Isaac Herrera Madrid, nuevo gerente general de Clic. Foto: cortesía Clic

La Junta Directiva de Clic Air anunció a Isaac Herrera Madrid como nuevo gerente general de la aerolínea.

Sobre su formación, es economista de la Universidad de Antioquia y magíster en Economía de la Universidad de los Andes.

Clic
Clic. Imagen: Cortesía Clic.

Ingresó a Clic hace 18 años ocupando distintos cargos, entre esos como director de producto y ventas, donde estuvo durante 13 años.

Las directivas de la aerolínea expresaron que reconocen “su vocación de servicio, así como su liderazgo cercano y humano como un mérito y confiando este desafío profesional para liderar el rumbo de la aerolínea”.

Clic Air refuerza su operación hacia Tolú y Coveñas
Clic Air refuerza su operación hacia Tolú y Coveñas. Foto: cortesía Clic

Destacado: Clic Air recibe nueva aeronave y completa 20 aviones en Colombia

Finalmente, “le deseamos muchos éxitos en este nuevo reto, seguros que su liderazgo seguirá impulsando el crecimiento y proyección de la compañía”.

