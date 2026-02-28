Israel reporta la muerte del líder iraní ayatolá Ali Jameneí; Consejo de Seguridad de la ONU alista reunión

La escalada militar de Estados Unidos e Israel contra Irán ha recrudecido y reportes de medios internacionales indicarían la muerte del líder iraní, el ayatolá Ali Jameneí, quien lideraba el país desde 1989.
Sin embargo, hay versiones encontradas. Donald Trump aseguró en una entrevista con NBC News que “creemos que es una historia correcta”, al referirse las fuentes israelíes.
Por otro lado, el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, declaró a MSNOW que tanto Jameneí como el presidente Masoud Pezeshkian se encuentran “sanos y salvos”.
Otros medios, como CNBC indicó que no ha podido confirmar de manera independiente la situación del líder iraní.
En medio de la escalada, Irán respondió con ataques contra varias ciudades de Oriente Medio, entre ellas Jerusalén, donde se reportaron explosiones en zonas aledañas. La ofensiva de Estados Unidos e Israel ocurrió después de que Teherán rechazara las exigencias de Washington para limitar su programa nuclear.
ONU se pronuncia ante los ataques
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que la coyuntura representa una “grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales”.
Señaló que la acción militar podría detonar una cadena de hechos fuera de control en la región que consideró la más inestable del mundo.
Asimismo, indicó que la situación en el terreno es “muy cambiante” y aseguró que no está en capacidad de confirmar los reportes sobre la muerte de Ali Jameneí. “Existen numerosos informes sin confirmar”, sostuvo Guterres, de acuerdo con Reuters.
Bloqueo a una de las principales rutas marítimas del mundo
En el transcurso de la jornada de ataques contra Irán, se habría bloqueado el Estrecho de Ormuz, que hace parte de la ruta de petróleo más importante del mundo, de acuerdo con información de El País.
Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán ha declarado que todas las bases, recursos e intereses estadounidenses en la región son considerados objetivos legítimos para el ejército iraní.
Dijo que había atacado bases israelíes y estadounidenses con misiles iraníes y que su operación de represalia continuaría hasta que su enemigo fuera “derrotado decisivamente”, de acuerdo con la agencia de noticias.
La acción militar de Estados Unidos e Israel se dio luego de que Irán desestimara las exigencias de Washington para disminuir su programa nuclear.