J.P. Morgan actualiza su visión sobre el peso colombiano por creciente riesgo político en el BanRep

En un reciente informe de estrategia para mercados emergentes, los analistas de J.P. Morgan recomendaron a los inversionistas una postura de venta (short) para el peso colombiano, advirtiendo una serie de riesgos idiosincrásicos que amenazan la estabilidad de la moneda.
La entidad financiera subrayó que la incertidumbre electoral y una posible pérdida de confianza institucional, particularmente en el Banco de la República, son factores determinantes en esta decisión.
De acuerdo con el análisis, el peso colombiano ha comenzado a mostrar un rendimiento inferior frente a otras monedas de alta rentabilidad de la región, como el real brasileño y el peso mexicano. Esta tendencia se ve impulsada por lo que los analistas denominan la «politización de la política monetaria» y la consecuente erosión de la credibilidad del banco central.
Luego de semanas de tensiones entre el emisor y el Gobierno, los miembros de la Junta Directiva se inclinaron el pasado 30 de abril de forma unánime por mantener las tasas de interés inalteradas, a pesar de que el mercado esperaba e incluso recomendaba un tercer ajuste al alza en lo corrido de este año.
En la primera sesión de negociación tras las recientes decisiones del banco central, el peso colombiano ya mostró un rezago del 1 % frente a la canasta del real brasileño y el peso mexicano.
Algunos analistas leyeron la decisión como una muestra de que la Junta prefirió los consensos para reducir las tensiones con el Gobierno, que podían haber escalado aún más, a pesar de que los indicadores macro coyunturales respaldaban que las tasas siguieran al alza. Otros la interpretaron como el inicio de una función de reacción influenciada políticamente.
J.P. Morgan advierte que el panorama se ve agravado por la posibilidad de menores tasas reales y el ruido electoral, elementos que generan una prima de riesgo adicional sobre los activos locales.
El efecto de la decisión del BanRep en el mercado
Un punto central de la preocupación de J.P. Morgan es el reciente movimiento de tasas de interés. Los analistas calificaron la decisión del Banco de la República de pausar el ciclo de recortes como un «shock» que, sumado a los riesgos políticos, está transformando la curva de rendimientos.
Como respuesta a este escenario, J.P. Morgan recomienda estrategias de steepeners en los indicadores bancarios de referencia, específicamente en el tramo de 5 a 10 años. La firma explica que el diferencial entre estas tasas se encuentra en mínimos históricos debido a factores técnicos, pero que el riesgo electoral y la postura del banco central podrían provocar un aumento significativo en las tasas de largo plazo frente a las de corto plazo.
Sin embargo, la entidad mantiene una postura de marketweight para el peso colombiano y los Títulos de Tesorería (TES) dentro de su cartera basada en el índice de referencia principal para la renta fija en moneda local de economías emergentes.
También conserva una posición larga en UVR 2031 frente al pago de IBR a 5 años, anticipando movimientos en las expectativas de inflación.
J.P. Morgan prevé que las particularidades políticas de Colombia continuarán pesando sobre el valor de su moneda, superando las dinámicas globales de otros mercados emergentes de alto rendimiento. La firma sugiere que el mercado aún no ha descontado totalmente los riesgos de gobernanza y la incertidumbre en el horizonte electoral.
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