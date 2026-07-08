Jaime Andrés Uribe: el empresario paisa que será nuevo presidente de ProColombia

El ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín, confirmó que Jaime Andrés Uribe Tamayo será el próximo presidente de ProColombia, entidad encargada de promover las exportaciones, la inversión extranjera, el turismo internacional y la marca país.
Durante una entrevista, Gómez Amín destacó que Uribe proviene del sector empresarial y aseguró que su experiencia en comercio internacional será clave para fortalecer la estrategia de internacionalización del país.
«En ProColombia estará un paisa, un antioqueño, Jaime Uribe, una persona que viene de la empresa privada, con mucha experiencia en todo el tema internacional», afirmó el ministro designado.
Además de asumir la presidencia de ProColombia a partir del 7 de agosto, Uribe también integra el equipo de empalme del gobierno de Abelardo de la Espriella.
Más de 25 años de trayectoria empresarial
De acuerdo con su hoja de vida, Uribe es un empresario colombiano con más de 25 años de experiencia en la creación, dirección y expansión de compañías de los sectores industrial, manufacturero, comercial y de consumo.
A lo largo de su carrera ha liderado procesos de internacionalización, apertura de mercados, comercio exterior y negociación internacional.
Su experiencia se ha concentrado en el diseño de estrategias corporativas, gestión financiera, operaciones de importación y exportación, así como en el desarrollo de negocios y la consolidación de empresas sostenibles.
Actualmente es socio y gerente de Prisma Coffee Tech, empresa dedicada al diseño y fabricación de maquinaria para la industria cafetera, y de Prisma Moto Parts, enfocada en la comercialización de repuestos y accesorios para motocicletas.
Asimismo, es fundador y administrador de Parce Rum, una marca colombiana de ron premium con presencia en mercados nacionales e internacionales, y fue durante más de dos décadas socio fundador y gerente general de Silicaucho S.A., compañía especializada en la fabricación de productos de caucho y silicona para los sectores industrial, automotriz y de la construcción, desde donde lideró procesos de expansión nacional e internacional y operaciones de comercio exterior.