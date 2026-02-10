James Rodríguez entra pisando fuerte en la MLS: Ya hace parte de este top 5 histórico

James Rodríguez no llegó a la MLS como un nombre más del mercado. Su aterrizaje en el Minnesota United lo ubica directamente en un grupo reducido: el de los jugadores más valiosos en la historia que han pasado por la liga estadounidense, de acuerdo con registros de Transfermarkt. Más allá de su valor actual, el colombiano carga con un antecedente económico que lo pone al nivel de figuras que marcaron época en el campeonato.
En su mejor momento de mercado, James alcanzó una valoración de 80 millones de euros en 2015, cuando jugaba en el Real Madrid tras ser el goleador del Mundial de Brasil 2014. Esa cifra lo convierte hoy en el quinto futbolista más valioso de todos los tiempos que ha tenido la MLS, superado únicamente por Lionel Messi (180 millones de euros), Gareth Bale, Luis Suárez y Heung-min Son, todos con picos de 90 millones de euros.
Ese dato no es menor. En la lista histórica de Transfermarkt, James aparece por encima de nombres como Gonzalo Higuaín, Lorenzo Insigne y Thomas Müller, y en el mismo nivel de figuras como Alphonso Davies y Sergio Busquets, dos jugadores que también pasaron por la liga con una hoja de vida de élite. Ninguno de ellos llegó a la MLS con un pasado económico tan alto sin haber ganado aún títulos en Estados Unidos.
La MLS, que durante años fue vista como una liga de retiro, ha construido su crecimiento atrayendo futbolistas con peso internacional. En ese contexto, el fichaje de James no responde a una urgencia deportiva, sino a una decisión estratégica: incorporar a un jugador que, por historia y mercado, pertenece al nivel más alto que ha tenido la competición.
James Rodríguez y su lugar entre los jugadores más valiosos que pasaron por la MLS
El ranking histórico deja claro el tamaño del movimiento. Messi lidera con diferencia, seguido por Bale, Suárez y Son. Luego aparece James, con esos 80 millones de euros que alguna vez pagó el mercado europeo por su zurda. En términos económicos, solo cuatro jugadores han tenido un pico superior al del colombiano dentro del universo MLS.
La curiosidad es que James alcanzó esa valoración sin haber ganado una Champions League como protagonista ni haber jugado en la MLS en ese momento. Su precio respondió casi exclusivamente a su impacto en selecciones y torneos internacionales, algo que pocos futbolistas pueden sostener.
Ese antecedente es el que hoy explica por qué Minnesota United apostó por él incluso con un contrato corto. No se trata solo de rendimiento inmediato, sino de prestigio, visibilidad y jerarquía histórica, elementos que siguen pesando en el negocio del fútbol estadounidense.
Valor actual, salario y peso económico en Minnesota United
En el presente, James Rodríguez tiene una valoración cercana a los 2 millones de euros, según Transfermarkt. La cifra refleja su edad (34 años), su historial reciente de lesiones y la falta de continuidad en clubes durante los últimos años. Aun así, su valor actual lo ubica dentro del grupo alto de la MLS, por encima de la mayoría de mediocampistas creativos de la liga, aunque afuera del top 50 general.
En términos salariales, el colombiano vuelve a marcar diferencia. Su contrato con Minnesota United, firmado inicialmente por seis meses, ronda los US$4,5 a US$5 millones brutos, lo que lo convierte en el jugador mejor pagado en la historia del club y uno de los salarios más altos de la MLS en 2026 fuera del círculo de Messi e Inter Miami.