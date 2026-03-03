Juan Valdez apunta a duplicar sus tiendas en Chile de la mano de Copec

Juan Valdez continúa fortaleciendo su hoja de ruta internacional. La marca avanza en su plan de expansión en Chile de la mano de Copec, que se convierte en su aliado estratégico para consolidar la operación en ese mercado.
En el marco de esta apuesta, Copec ingresó como socio mayoritario en la operación de las tiendas en el país austral, tras adquirir el 70 % de los derechos de la franquicia. Por su parte, Procafecol S.A., titular de la licencia de uso de la marca, conservará el 30 % restante.
De acuerdo con Juan Valdez, esta alianza permitirá acelerar la expansión del negocio en este mercado suramericano, apalancándose en la experiencia, capacidad operativa y conocimiento del mercado local de Copec.
Como parte de esta unión, la marca colombiana proyecta duplicar el número de tiendas en Chile, tanto en ciudades principales como en zonas intermedias.
“Con la solidez y capacidad operativa de esta compañía local, y la trayectoria de la Federación Nacional de Cafeteros como garante del café premium 100 % colombiano, proyectamos un crecimiento sostenido que fortalecerá nuestra presencia y llevará la experiencia del café de origen a más consumidores en Chile”, destacó Camila Escobar, CEO de Procafecol.
Por su parte, Arthur Natho, gerente general de Copec, señaló que esta adquisición es un paso relevante en nuestra estrategia de largo plazo para seguir fortaleciendo su propuesta de conveniencia.
“Incorporamos una marca reconocida y valorada por los consumidores, que comparte nuestra visión de calidad y servicio, y que nos permite elevar la experiencia que ofrecemos día a día. Esta operación refleja nuestra convicción de crecer con foco en las personas, ampliando una oferta cada vez más integral, relevante y de alto estándar”, añadió.
