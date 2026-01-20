Esta es la plancha de candidatos a nueva Junta de Ecopetrol: entrarían tres nuevos miembros

Ecopetrol reveló la plancha de candidatos para la nueva Junta Directiva de la compañía que se elegirá en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del próximo 5 de febrero en Bogotá.
Según el documento, tres nuevas personas llegarían al equipo en caso de que esta sea aprobada en la Asamblea.
El primero es Juan Carlos Castaño Valderrama, quien entra en calidad de miembro no independiente y ocupará la tercera silla. Carolina Arias Hurtado entraría como miembro independiente, ocupando el segundo escalafón.
El tercer es César Loza, quien ganó la elección para representar a los trabajadores en esta mesa directiva y actualmente es presidente de la Unión Sindical Obrera (USO).
Los perfiles
Castaño es ingeniero de petróleos de la Academia Estatal de Petróleo y Gas Gubkin de Moscú, en Rusia. También cuenta con una maestría en ingeniería de la misma institución, y con un magíster en ingeniería industrial de la Universidad de los Andes. Ecopetrol señaló que se desempeña como representante legal y presidente del consejo directivo de la Fundación Nuevo Liceo Antioqueño y que ejerce actividades como consultor y asesor en temáticas relacionadas con energía, con énfasis en hidrocarburos.
En su hoja de vida se precisó que trabajó por más de 20 años en Ecopetrol, hasta 2021, y que su último cargo fue el de ingeniero integral de yacimientos en la gerencia de innovación y tecnología, conocida como Icpet. También fue asesor en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y asistente en el Senado de la República. Castaño cuenta con experiencia en asuntos de gobierno y política pública, transición energética, industria energética, sostenibilidad, gestión de proyectos, entre otros relacionados con el sector.
Por su parte, Carolina Arias Hurtado es administradora ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira. Cuenta con una maestría en gestión del patrimonio y desarrollo territorial de la Universidad San Simón, en Bolivia, y es doctora en estudios de desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en México.
Arias es profesora de la Universidad Tecnológica de Pereira y también es investigadora en temas de extractivismo, transición energética y problemáticas socioambientales.
Estos dos candidatos entrarían a reemplazar a Mónica De Greiff y Guillermo García en la Junta. Por otro lado, Álvaro Torres no se registró en la plancha incorporada al Ministerio de Hacienda, con lo cual esta tercera vacante sería ocupada por César Loza, quien, como se mencionó anteriormente, ganó la representación de los trabajadores en la mesa directiva.
Loza es tecnólogo en sistemas de la Corporación Tecnológica y economista de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo (Uniciencia). Actualmente se encuentra cursando una maestría en regulación minero-energética en la Universidad Externado de Colombia. Ejerció la presidencia de la USO en tres ocasiones y ahora tendrá que renunciar a ella con el fin de poder integrar la mesa directiva.