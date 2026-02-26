Tras la salida de Orlando Velandia como presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Pablo Fajardo asumió el liderazgo de una entidad clave en medio de debates sobre exploración de petróleo y gas, seguridad energética e inversión en Colombia.
En el marco de la segunda Convención de Exploración Energética de la Asociación Colombiana de Geólogos, el funcionario respondió preguntas sobre el panorama del sector y dejó entrever algunos de los lineamientos que marcarán su gestión.
¿Cómo encuentra a la agencia en materia exploratoria?
La exploración ha avanzado dentro de las áreas asignadas, no hemos ampliado la frontera de exploración. Es decir, la concentración en lo que tenemos y lo de las cifras que hemos dado arrojan resultados contundentes, de que la política actual, de no ampliar la frontera y concentrarnos en la optimización de los recursos que se tienen, está dando sus frutos.
¿Pero eso no se contradice con un déficit de gas?
Dígame, ¿en su casa se ha cortado el gas?
Pero se está importando…
La importación es una parte de la estrategia de garantizar el plan de abastecimiento.
¿Qué cifras tiene en reservas?
Como está establecido institucionalmente y la norma nos aplica, hasta mayo se anunciará ese cálculo, que debe ser responsable y técnico, y esa es una información de la realidad del sector, y soportada la información que envían todos los operadores de hidrocarburos.
¿Hay alguna consolidada?
Esa información se registra hasta el final de abril, y por lo tanto, se tabulará y se informará con la respectiva responsabilidad institucional y veracidad en mayo, como se ha hecho tradicionalmente.
¿Qué tiene que decir respecto a planes de transición energética?
La transición energética justa es un aspecto fundamental contemplado en el plan nacional de desarrollo y en la política pública que lidera el gobierno del doctor Gustavo Petro, el gobierno del cambio.
La transición energética hace parte de garantizar seguridad y soberanía energética, pero también avanzar en modificar la matriz energética del país, que esto no es un asunto personal, sino un asunto reto país y mundo, para defender la vida y la existencia de la humanidad en el planeta.
Es decir, ¿cómo presidente de la ANH va a potencializar la transición energética?
No es un gusto del actual presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sino que está en las competencias de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y las delegaciones que hizo el Ministerio de Minas y Energía respecto a la transición energética.
Fundamentado esto en la generación de conocimiento, en la gestión contractual respecto a energía eólica offshore, al desarrollo de conocimiento e implementación de la política pública respecto al aprovechamiento energético, hidrógeno, pero además geotermia, entre otros.
¿Qué puede mencionar sobre la política pública del gobierno en lo referente a petróleo y gas?
La política pública está plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo respecto a la a gestión de hidrocarburos. Por eso hice referencia a ese documento.
¿Qué otros retos tendrá como presidente en la agencia?
No, esto no es sacar del sombrero el conejito del mago. Estamos, a partir del mandato democrático del Plan Nacional de Desarrollo, en garantizar la soberanía, la seguridad energética del país, y creo que todas las medidas conducen a eso.
