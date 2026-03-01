La plata que Brasil le paga a Ancelotti es la misma que Colombia recibe por clasificar al Mundial 2026

El salario anual de Carlo Ancelotti como técnico de Brasil ronda los US$10 millones. Esa cifra equivale prácticamente al ingreso mínimo que recibirá la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por clasificar y disputar el Mundial 2026: cerca de US$10,5 millones entre el pago de preparación (US$1,5 millones) y el premio por participar en fase de grupos (US$9 millones), de acuerdo con los montos base fijados por la FIFA.
Eso significa que un solo entrenador gana en un año lo que una federación recibirá por llegar al torneo más importante del planeta. En el caso colombiano, el dinero no va a los jugadores ni al técnico de forma automática. La FIFA gira los recursos a la federación y esta define su distribución interna según contratos, bonos y necesidades deportivas.
El monto ganado por Ancelotti también expone una brecha grande entre selecciones. Mientras Brasil destina cerca de US$10 millones anuales a su entrenador, Colombia paga a Néstor Lorenzo entre US$2,3 y US$2,5 millones por temporada. Es decir, el salario de Ancelotti casi cuadruplica el del técnico colombiano.
En el contexto del Mundial 2026, que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, los salarios de los entrenadores vuelven a ser un indicador del poder financiero de cada federación. Y la distancia frente a Sudamérica, salvo Brasil, es amplia.
Los técnicos mejor pagados del Mundial 2026: salarios que superan premios FIFA
Después de Ancelotti, el grupo de entrenadores con mayores ingresos lo encabezan nombres de Europa y Norteamérica. El alemán Thomas Tuchel, al frente de Inglaterra, percibe entre US$6 y US$6,7 millones anuales. El argentino Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos, tiene un salario cercano a US$6 millones por temporada.
En Alemania, Julian Nagelsmann recibe entre US$5,3 y US$5,4 millones anuales tras la conversión de su contrato en euros. Más abajo aparecen el español Roberto Martínez con Portugal y el italiano Fabio Cannavaro en Uzbekistán, ambos rivales de Colombia en la primera fase de la Copa del Mundo y con ingresos estimados entre US$4,3 y US$4,4 millones por año.
La comparación con los premios FIFA es relevante. El pago mínimo garantizado por disputar el Mundial (US$9 millones) apenas supera el salario anual de Tuchel o Pochettino y queda por debajo de lo que Brasil destina a Ancelotti. En otras palabras, varias federaciones invierten en su entrenador una suma equivalente al 50 % o más de lo que recibirán solo por clasificar.
Hay una curiosidad adicional: el salario de Ancelotti es similar al ingreso anual de algunos clubes medianos de Sudamérica por derechos de televisión. En términos simples, Brasil paga por su técnico lo que muchas instituciones reciben por toda una temporada de competencia local.
El sueldo de Néstor Lorenzo frente a Scaloni y Bielsa
En Sudamérica, fuera de Brasil, los salarios bajan de manera considerable. Néstor Lorenzo se ubica en el rango típico de la región con US$2,3 a US$2,5 millones anuales. Esa cifra lo deja lejos del top 5 mundialista y también por debajo de otros entrenadores del continente.
Mientras tanto Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina, tiene un salario estimado cercano a los US$3 a US$4 millones anuales tras su renovación posterior al título en Qatar. Aun con ese ajuste, está lejos de los valores que manejan Brasil o Inglaterra.
En Uruguay, Marcelo Bielsa percibe cerca de US$4 millones por temporada, según reportes de la prensa charrúa. En España, el seleccionador Luis de la Fuente tiene un contrato que ronda los US$2,5 millones anuales tras su renovación. En México, Javier Aguirre también se mueve en un rango cercano a los US$2,5 millones por año antes de su salida, cifras alineadas con el mercado latinoamericano.
La distancia es clara: Lorenzo gana cerca de una cuarta parte de lo que percibe Ancelotti en Brasil y menos de la mitad frente a técnicos como Tuchel o Pochettino. Incluso si Colombia avanzara más allá de la fase de grupos y aumentara sus premios en el Mundial, el salario del entrenador seguiría muy por debajo del grupo de seleccionadores mejor pagados del mundo.
¿Cómo se distribuyen los US$10,5 millones que recibirá Colombia y cuánto más podría ganar si llega a la final?
El total mínimo garantizado para la FCF por clasificar al Mundial 2026 es de aproximadamente US$10,5 millones. Ese monto incluye US$1,5 millones para preparación y US$9 millones por participación en fase de grupos.
La FIFA entrega el dinero a la federación, no directamente a jugadores o cuerpo técnico. La FCF define la distribución, que suele incluir bonos por participación y resultados para el plantel, gastos de concentración, viajes, amistosos y logística. También cubre salarios del cuerpo técnico, programas de desarrollo en categorías juveniles y fútbol femenino, infraestructura y costos administrativos.
Si Colombia avanza más allá de la fase de grupos en el Mundial 2026, el salto en ingresos será significativo frente a los US$10,5 millones mínimos garantizados (US$1,5 millones por preparación y US$9 millones por quedar entre los puestos 33° al 48°). Con la nueva distribución oficial de premios, una selección que termine entre los puestos 17° al 32° recibirá US$11 millones; si llega a octavos y se ubica entre los puestos 9° al 16°, obtendrá US$15 millones; y si alcanza los cuartos de final (5° al 8°), el premio sube a US$19 millones.
El crecimiento es mayor en las últimas fases: el cuarto lugar recibirá US$27 millones, el tercero US$29 millones, el subcampeón US$33 millones y el campeón US$50 millones.
Es decir, si Colombia llegara a la final, aseguraría como mínimo US$33 millones, más de tres veces el ingreso base por clasificar. Y si ganara el título, los US$50 millones representarían casi cinco veces el monto mínimo actual y equivaldrían a cerca de 20 años del salario anual de Néstor Lorenzo o a más de cuatro veces lo que Brasil paga en un año a Carlo Ancelotti.