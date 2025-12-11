La ‘reforma’ al mercado de valores colombiano que alista la URF para tener mayor liquidez

La Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) publicó para comentarios un proyecto de decreto que busca modificar las normas relacionadas con las infraestructuras y la competitividad del mercado de valores.
Según la entidad, esta iniciativa responde a los objetivos estratégicos del Gobierno de consolidar un marco regulatorio que potencie el crecimiento de los mecanismos de financiación y promueva la inclusión financiera.
Se trata del último proyecto de decreto bajo de la dirección de Mónica Higuera, quien renunció a la entidad el pasado 3 de diciembre por diferencias con el gobierno Petro.
El texto publicado refiere que propósito fundamental del proyecto es elevar la calidad y eficiencia de los mercados, creando las condiciones necesarias para mejorar la liquidez del mercado de capitales local, un indicador que en Colombia no es particularmente destacado.
La iniciativa le apunta, particularmente, a diversificar la base de inversionistas e incorporar reglas que fomenten la interoperabilidad y la atracción de mayor inversión extranjera al mercado local.
Llegarían más intermediarios de valores
Uno de los principales cambios que traería el decreto es permitir la participación de intermediarios de valores del extranjero como una nueva categoría de miembro de las bolsas de valores. Estos quedarían sujetos a una supervisión basada en un protocolo específico y a acuerdos de intercambio de información; además, deberían cumplir con la inscripción en un registro público o ser miembros de un sistema de negociación internacionalmente reconocido.
La URF explicó que esta figura se introduce con el fin de profundizar la liquidez local, diversificar la base inversionista y fomentar la eficiencia operativa del mercado.
El proyecto también habilita a los administradores de fondos de inversión colectiva (FIC) locales a ejercer la administración y gestión de fondos constituidos en el extranjero conforme a la regulación de la jurisdicción de constitución del fondo y siempre que la autoridad de supervisión extranjera tenga convenios de cooperación en Colomba.
Fortalecimiento de la infraestructura y las operaciones
Para robustecer la infraestructura del mercado, el proyecto de decreto incorpora la posibilidad de establecer acuerdos de interoperabilidad entre las Cámaras de Riesgo Central de Contraparte (CRCC) locales y las del exterior.
Dichos acuerdos permitirán que los servicios de compensación y liquidación se presten de manera transnacional por parte de estas entidades y bajo criterios de gestión prudencial de riesgos y supervisión coordinada.
Adicionalmente, la norma le apunta a actualizar el marco operativo y de registro para las operaciones del mercado monetario en el mercado extrabursátil (OTC), tales como operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores (TTV).
Esta actualización promueve mayores estándares de transparencia, eficiencia y mitigación de riesgos, según la URF. De hecho, para estas operaciones, el régimen modernizado de garantías amplía los activos admisibles, incorporando divisas, deuda soberana extranjera con grado de inversión y valores extranjeros reconocidos, como los American Depositary Receipts (ADR).
Nuevas herramientas para operaciones
El proyecto de decreto también crea la figura de la operación especial para la venta de valores de renta variable para facilitar la enajenación de acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones.
Estos sistemas, administrados por las bolsas de valores, podrán usar diversas metodologías como el calce automático, subastas electrónicas o ventas por lotes. Además, se especifica que estas operaciones deben propender por la transparencia, liquidez y el trato equitativo, garantizando que todos los destinatarios de la oferta participen en condiciones de igualdad.
De igual manera, se define el marco normativo aplicable a las operaciones sobre instrumentos financieros derivados y productos estructurados distintos de divisas que se realicen a través de sistemas de voz o híbridos.
El objetivo es aprovechar las eficiencias operativas de estos mecanismos y fortalecer las herramientas de gestión de riesgos y cobertura, contando con el apoyo y la liquidez de agentes del exterior.
Finalmente, la URF busca modernizar la regulación aplicable a las operaciones en el mercado mostrador y actualizar la normativa sobre el pago de dividendos de los emisores, incluyendo reglas específicas sobre los periodos ex dividendo, de registro y de pago, en armonía con las mejores prácticas internacionales.
El proyecto de decreto fue publicado para comentarios hasta el 9 de enero de 2026, buscando fortalecer la integridad y estabilidad del mercado colombiano.
