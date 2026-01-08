La Supercopa de España 2026 sube premios y vuelve a beneficiar a Real Madrid y Barcelona

La Supercopa de España 2026 marcará un nuevo récord económico para el fútbol español. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobó un aumento en la bolsa de premios que recibirán los cuatro clubes participantes, que pasó de cerca de 19 millones de euros en 2025 a 21,3 millones de euros en esta edición. El torneo se disputa nuevamente en Yeda, Arabia Saudí, con Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club como protagonistas.
El incremento no solo se refleja en el monto total, sino también en un esquema de reparto más equilibrado. La RFEF elevó los pagos fijos por participación y ajustó los premios por rendimiento deportivo, lo que impacta directamente en los ingresos finales de cada club. Aun así, el peso histórico y comercial de Real Madrid y Barcelona sigue siendo determinante en la distribución.
De los 21,3 millones de euros totales, 16,3 millones se reparten como ingreso fijo entre los cuatro equipos solo por participar. Esta cifra representa un aumento frente a los 14,95 millones distribuidos en la edición anterior. El reparto responde a criterios como ranking histórico, títulos y participación en competiciones internacionales, un modelo que la RFEF mantiene desde el cambio de formato del torneo.
Para la Supercopa 2026, el reparto base será ligeramente más balanceado, aunque Madrid y Barcelona seguirán concentrando la mayor parte del ingreso fijo, según cifras divulgadas por la propia federación.
Reparto de premios en la Supercopa de España 2026
Además del ingreso garantizado, la Supercopa repartirá 5 millones de euros adicionales en función de los resultados deportivos, un millón más que en la edición anterior. El campeón del torneo recibirá 2 millones de euros, el subcampeón 1,4 millones y los equipos que finalicen en tercer y cuarto lugar obtendrán 800.000 euros cada uno.
Este ajuste reduce la brecha entre ganar y perder la final. En 2025, el campeón se llevó hasta 3 millones de euros solo por el título, mientras que el subcampeón recibió 1 millón. Con el nuevo esquema, el diferencial entre primero y segundo será de 600.000 euros, lo que refuerza el objetivo de la RFEF de equilibrar el reparto sin afectar el atractivo deportivo.
Si se suman los montos fijos y variables, un club como Real Madrid o Barcelona podría superar los 8 millones de euros si gana el torneo, una cifra relevante incluso para entidades con presupuestos superiores a los 800 millones de euros anuales.
El impacto económico del contrato con Arabia Saudí
Más allá de los premios a los clubes, la Supercopa de España genera ingresos totales por cerca de 51 millones de euros para la RFEF, según datos oficiales del ente federativo. De ese monto, aproximadamente 40 millones de euros provienen del contrato firmado con Arabia Saudita para albergar el torneo, una cifra que supera ampliamente lo que se obtenía cuando la competición se jugaba en territorio español.
A estos ingresos se suman los recursos por derechos audiovisuales y patrocinios internacionales. Del total recaudado, la RFEF destina alrededor de 26 millones de euros al desarrollo del fútbol base y de las competiciones no profesionales. Estos fondos se distribuyen principalmente entre Primera Federación, Segunda Federación y Tercera Federación.
Recomendado: Italia confirma el poder económico del fútbol: Representa el 0,5 % del PIB y miles de empleos
Según la RFEF, el objetivo del modelo es que los ingresos generados por un torneo de alto perfil internacional permitan financiar estructuras formativas y competitivas en las categorías inferiores. La federación defiende que el crecimiento económico de la Supercopa es una herramienta para fortalecer la pirámide del fútbol español.