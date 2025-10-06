La Superintendencia Financiera recibió este lunes una oferta pública de adquisición (OPA) por acciones ordinarias de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) Protección.
La iniciativa, que fue presentada por Sura Asset Management, busca adquirir una cantidad mínima de títulos equivalente al 6 % y una cantidad máxima equivalente al 7,5 %, equivalente a la participación de los minoritarios.
En caso de lograrlo, la holding quedaría con entre 58,3 % y 59,8 % de las acciones de Protección.
De acuerdo con el boletín de la entidad, el precio de compra por cada acción ordinaria será de $40.000, pagaderos en efectivo y en pesos colombianos.
En consecuencia, se suspende la negociación bursátil de las acciones ordinarias de Protección hasta mañana, día siguiente a la publicación del aviso de oferta, como ordena la norma.
Al respecto, la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) procedió a suspender la negociación, “la cual será efectiva en la rueda de contado, a partir del 06 de octubre de 2025”.
Esto significa que las órdenes vigentes y activas fueron eliminadas del sistema automáticamente y no se permitirá el ingreso de órdenes, ni la celebración de operaciones de contado sobre esta especie, mientras se encuentre vigente la medida de suspensión, sin perjuicio del cumplimiento de las operaciones que se encuentren pendientes.
Pasada las 11:00 de la mañana, la acción de Protección se negociaba en un precio promedio de $56.000 y daba cuenta de un comportamiento estable desde inicios de 2024, de acuerdo con Trading View.
