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Las condiciones que puso Sergio Fajardo para apoyar a Cepeda o a De la Espriella

Sergio Fajardo, en la primera vuelta, alcanzó el millón de votos y fue cuarto en los sufragios.

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Sergio Fajardo, candidato presidencial en Colombia
Foto: Campaña Sergio Fajardo

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Sergio Fajardo, a pesar de que aseguró que, de momento, no opta por alguno de los contendientes para la segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, sí dio a conocer una serie de condiciones que tendrá en cuenta para, eventualmente, llevar a su masa votante.

Dijo el exalcalde de Medellín que el apoyo deberá darse siempre y cuando se cumplan puntos inamovibles sobre aspectos fundamentales en economía y educación.

Sergio Fajardo, candidato presidencial en Colombia
Foto: Campaña Sergio Fajardo

Señaló Sergio Fajardo que la democracia se defiende con las leyes y los actos, también con las palabras: “Rechazamos rotundamente la escalada de división y polarización de nuestro país e instamos a los candidatos a civilizar, moderar y rebajar la crispación. Las formas son el fondo. Y los adversarios no pueden ser considerados enemigos. Ningún colombiano debe ser considerado así”.

Las otras condiciones que puso Sergio Fajardo

Una de las condiciones más importantes tiene en cuenta que se debe dar un respeto explícito e irrestricto al equilibrio institucional y a la independencia de poderes.

“Esto no es compatible con el permanente cuestionamiento a nuestra Constitución Política y a la arquitectura institucional. Mucho menos con los intentos de socavarla o cambiarla con una Asamblea Constituyente”, dijo.

Agregó que una de las políticas primordiales será la de que Colombia cuente con una agenda seria de seguridad y presencia territorial del Estado, por lo que habrá que terminar con la “Paz Total”.

Sergio Fajardo habla de apoyos
Imágenes: Campañas preisdenciales

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“El incremento de la inseguridad, el crimen, el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales y bandas criminales en buena parte del territorio nacional exige recuperar el control, proteger a la ciudadanía y enfrentar las economías ilegales. También exige proteger la biodiversidad, porque no hay agenda ambiental sin seguridad, paz y control territorial. Nuestro Plan Guardián es la respuesta más sólida para superar la inseguridad y el fracaso de la Paz Total”, concluyó Sergio Fajardo.

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Tags: Elecciones presidenciales 2026, Sergio Fajardo
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