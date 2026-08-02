Latam y el beneficio que tienen viajeros para conseguir vuelos gratuitos: La aerolínea viene en crecimiento

Latam continúa fortaleciendo su posición en el mercado colombiano. Durante el primer semestre de 2026, la compañía movilizó más de cinco millones de pasajeros, resultado que le permitió consolidarse como el segundo operador aéreo del país y mantener una estrategia enfocada en la expansión de su red de rutas, el mejoramiento de la experiencia de los usuarios y el fortalecimiento de su operación tanto en vuelos nacionales como internacionales.
Este crecimiento también ha estado acompañado por una estrategia orientada a fidelizar a los viajeros mediante beneficios que incentivan la acumulación y el uso de millas. A través de su programa Latam Pass, la aerolínea busca que más pasajeros obtengan recompensas por sus compras y viajes cotidianos, fortaleciendo así la relación con sus clientes y ampliando el ecosistema de alianzas comerciales.
Latam Pass, la estrategia que busca ampliar opciones y dar beneficios a usuarios
En conversación con Valora Analitik, Paula Montoya, jefe de Alianzas de Latam, explicó que Latam Pass se ha convertido en uno de los principales mecanismos para que los usuarios accedan a beneficios tanto en viajes como en la adquisición de productos y servicios mediante la acumulación de millas.
Según la directiva, un cliente que utilice de forma constante una tarjeta de crédito aliada al programa puede acumular una cantidad significativa de millas durante el año sin necesidad de realizar un alto número de vuelos.
«Una persona que, en promedio, gaste US$500 mensuales con su tarjeta de crédito en compras del día a día puede acumular entre 1.000 y 1.200 millas cada mes. A esto se suman las millas obtenidas por vuelos y por compras realizadas en nuestros comercios aliados, por lo que un usuario frecuente puede alcanzar entre 1.000 y 2.000 millas mensuales», explicó Montoya.
La ejecutiva señaló que, con un nivel constante de acumulación, un socio puede reunir alrededor de 20.000 millas al año, cifra que le permite acceder a diferentes opciones de redención.
«Con 20.000 millas es posible obtener un tiquete aéreo, dependiendo de la temporada y el destino. En algunos casos, incluso se puede viajar a Cartagena y regresar utilizando únicamente las millas acumuladas. Sin embargo, esa no es la única alternativa», indicó.
Montoya destacó que el programa también ha fortalecido su plataforma de compras o shopping, donde los usuarios pueden intercambiar sus millas por una amplia variedad de productos.
«Hoy contamos con opciones para redimir millas en celulares, audífonos, tabletas, gafas de sol y bonos de diferentes establecimientos comerciales. Incluso, los usuarios pueden canjear sus millas por tarjetas de regalo para utilizarlas posteriormente en comercios físicos», afirmó.
Uno de los cambios más relevantes incorporados recientemente al programa consiste en la posibilidad de combinar millas y dinero en una misma compra, una modalidad que amplía las alternativas para quienes aún no cuentan con el saldo suficiente para realizar un canje completo.
«Si un cliente no tiene las millas necesarias para el destino que desea, ahora puede utilizar las que ya acumuló y pagar el valor restante en dinero. Esa flexibilidad permite que más personas aprovechen los beneficios del programa sin tener que esperar a completar el total de millas requeridas», explicó.
Tarjetas de crédito y alianzas comerciales impulsan la acumulación
La jefe de Alianzas de Latam aseguró que las tarjetas de crédito continúan siendo el principal mecanismo para generar millas, debido a que hacen parte de los gastos habituales de los consumidores.
«Las tarjetas de crédito representan nuestro principal canal de acumulación porque están presentes en prácticamente todos los gastos cotidianos de los usuarios. Es una herramienta que permite generar millas de manera constante sin modificar los hábitos de consumo», señaló.
En cuanto a las alianzas comerciales, Montoya explicó que la compañía ha identificado sectores estratégicos que forman parte del consumo diario de los colombianos. Entre ellos se encuentran Cabify, Terpel, Bodytech, Booking y diferentes cadenas hoteleras.
En el caso de Terpel, los clientes pueden convertir los puntos acumulados en el programa Bioterpel en millas Latam Pass, mientras que otras alianzas permiten obtener beneficios adicionales en servicios de movilidad, turismo, bienestar e incluso en la compra de vehículos.
Finalmente, la directiva aseguró que la estrategia para los próximos meses estará enfocada en fortalecer la calidad del ecosistema de aliados y ampliar las opciones de redención para los usuarios.
«Seguiremos impulsando el programa de bonos y trabajando para incorporar nuevos beneficios para nuestros socios. Nuestro objetivo no es aumentar el número de alianzas por cantidad, sino identificar aquellos comercios que realmente son relevantes para nuestros clientes y construir relaciones que les generen un mayor valor», concluyó.