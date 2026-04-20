Los Ángeles moverá en un mes de Mundial lo que Colombia recauda en medio año por un importante impuesto

El Mundial 2026 en Los Ángeles concentrará en pocas semanas una actividad económica cercana a $2,37 billones, una cifra que permite dimensionar el tamaño del evento frente a los ingresos fiscales de Colombia. Ese monto, proyectado por autoridades locales en Estados Unidos, equivale a una porción significativa de lo que el país recauda durante meses por el Impuesto Nacional al Consumo (INC), uno de los tributos asociados directamente al gasto de los hogares.
De acuerdo con cifras de la DIAN, el recaudo tributario en Colombia alcanzó cerca de $149 billones en el primer semestre de 2025. Dentro de ese total, el grupo de “otros impuestos” aportó $21,3 billones, categoría donde se incluye el INC junto a otros gravámenes de menor peso. Aunque la entidad no detalla el valor exacto del impuesto al consumo en ese consolidado, su comportamiento histórico permite ubicarlo entre el 1 % y el 2 % del total recaudado.
Bajo ese rango, el Impuesto Nacional al Consumo genera entre $2 billones y $3 billones cada seis meses. Traducido a frecuencia mensual, esto representa ingresos de entre $330.000 millones y $500.000 millones. Es decir, se trata de un tributo constante, ligado a actividades cotidianas como comer fuera de casa o consumir servicios, pero con un peso relativamente bajo dentro del total tributario nacional.
En paralelo, la organización del Mundial proyecta que Los Ángeles recibirá al menos US$594 millones durante los días del torneo. Esto equivale a cerca de $2,37 billones generados en un solo mes, concentrados en consumo turístico, hotelería, transporte, comercio y entretenimiento.
En un mes, Los Ángeles moverá lo que Colombia recauda en hasta seis meses
La comparación pone en evidencia la escala. Los $2,37 billones proyectados para Los Ángeles representan entre el 79 % y el 118 % del recaudo semestral del Impuesto Nacional al Consumo en Colombia. En otras palabras, una sola ciudad del sede del Mundial podría generar en un mes casi todo (o incluso más) de lo que el Estado colombiano recauda en seis meses por este impuesto.
La diferencia se amplía al llevarla a cifras mensuales. Mientras Colombia recauda entre $330.000 millones y $500.000 millones al mes por INC, el Mundial generaría cerca de $2,37 billones en ese mismo periodo. Esto implica que Los Ángeles moverá entre 4,7 y 7,2 veces más dinero en un mes que el recaudo mensual del impuesto al consumo en Colombia.
Dicho de otra forma, el flujo económico que dejará el torneo en la ciudad estadounidense equivale a entre cuatro y siete meses de consumo gravado en todo el país. Es una concentración de gasto que, en condiciones normales, toma varios meses en consolidarse dentro de la economía colombiana.
El Mundial equivale a casi el 2 % de todos los impuestos del país
La dimensión del evento también se puede medir frente al total del sistema tributario. Los $2,37 billones proyectados representan aproximadamente el 1,6 % del recaudo total semestral de Colombia. Esto significa que un solo evento en una ciudad equivale a cerca del 2 % de todos los impuestos recaudados en el país durante seis meses.
La comparación, sin embargo, tiene un matiz clave. El recaudo del INC corresponde a ingresos fiscales efectivos, mientras que la cifra del Mundial refleja actividad económica total. Incluye gasto privado en múltiples sectores, no recursos que entren directamente a las arcas del Estado.
Aun así, existe una conexión directa en la naturaleza del gasto. El Impuesto Nacional al Consumo depende en gran medida de sectores como restaurantes, bares y servicios, que son precisamente los más impactados durante eventos deportivos como la Copa del Mundo. Esto explica por qué un torneo como el Mundial puede replicar en semanas niveles de consumo que normalmente se distribuyen a lo largo de varios meses.
Si se consideran escenarios más amplios que incluyen efectos indirectos, como turismo posterior, inversión y posicionamiento internacional, algunas estimaciones elevan el impacto económico del Mundial en Los Ángeles hasta los US$1.000 millones. En ese caso, la equivalencia superaría con claridad el recaudo semestral completo del impuesto al consumo en Colombia.
Recomendado: FIFA prepara algo nunca visto para la final del Mundial y genera polémica
El Mundial no solo es un evento deportivo, sino un fenómeno económico capaz de concentrar en un mes una actividad equivalente a entre el 80 % y el 120 % de lo que Colombia recauda en medio año por impuesto al consumo, y hasta siete veces lo que ingresa mensualmente por este tributo.