Marcas de Frisby Colombia en España fueron canceladas por decisión de oficina de patentes: esto sigue en el proceso

La autoridad española tomó una nueva decisión en la disputa que sostiene en ese país por su marca. Esta vez, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) favoreció a la empresa denominada como Frisby España.
En su decisión, la autoridad española declaró caducadas las marcas que había registrado la empresa colombiana desde 2001, lo cual fue celebrado por la empresa española.
A través de un comunicado, esta compañía reveló que la oficina de patentes “ha estimado íntegramente las tres solicitudes de caducidad que la compañía presentó frente a la sociedad colombiana Frisby S.A. BIC”.
Esto quiere decir que las tres marcas que Frisby Colombia había registrado en España fueron canceladas, pues no fueron explotadas “nunca” en territorio español.
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Impacto de la decisión en España
De acuerdo con el comunicado de la empresa española, las marcas que fueron canceladas son las siguientes:
M2295550 «FRISBY». Clase: 29. Ámbito: Productos cárnicos y alimenticios
M2297279 «FRISBY POLLO FRITO». Clase: 30. Ámbito: Panadería, salsas y otros
M2297280 «FRISBY POLLO FRITO». Clase: 42. Ámbito: Servicios de restauración
Además, en el comunicado se afirma que las tres resoluciones de la OEPM, dictadas el 23 de abril de 2026, “respaldan punto por punto los argumentos defendidos por Frisby España”.
Además, dice la compañía que la decisión desestima “la voluminosa prueba aportada de contrario -que incluía descargas de aplicación móvil, redes sociales, encuestas demoscópicas y declaraciones de terceros-”, mencionando al cantante J. Balvin.
Y añade: “La conclusión de la Oficina no admite matices, el uso del signo se realiza en Colombia”. Por ello, la OEPM descarta “expresamente” que las descargas de la app Frisby desde España, el conocimiento del signo entre la comunidad colombiana residente o la mera presencia en redes sociales puedan acreditar un uso real de la marca en España.
Y resalta el comunicado que “resulta materialmente imposible que un consumidor español pida comida a un restaurante situado en Colombia”.
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Esto sigue en el pleito judicial de Frisby
En el mismo texto, Frisby España, indicó que queda a la espera de la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés) sobre la marca de la Unión Europea de Frisby S.A. BIC.
Añade que “dado que el período examinado es idéntico y que el ámbito geográfico de análisis -el conjunto de la Unión Europea- engloba necesariamente España, todo apunta a que la resolución europea confirmará, sin sorpresas, la línea ya marcada por la OEPM”.