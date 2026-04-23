SuperFinanciero culpa a las altas tasas de interés de bajar la inversión, pese a que esta viene cayendo desde 2019

El superintendente financiero, César Ferrari, señaló que las altas tasas de interés no solo están impactando la demanda, sino que están golpeando los costos de las empresas y provocando una caída sostenida en la inversión.
Según lo manifestado por el funcionario en el 19° Congreso de Asofondos, como la formación bruta de capital se ha reducido, esto limita la capacidad de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a largo plazo.
Ferrari explicó que la tasa de política monetaria, situada en el 11,75 % desde finales de marzo, se traduce en tasas comerciales elevadas que afectan especialmente a las empresas intensivas en capital, lo que resta competitividad a la industria nacional, un efecto que, a su parecer, se ve agravado por la revaluación del peso colombiano.
Para el superintendente, el nivel actual de la tasa de cambio es insostenible porque perjudica la capacidad de las empresas para competir, sumándose a los crecientes costos financieros y salariales.
«Si queremos crecer a tasas asiáticas tenemos que invertir mucho más», afirmó, comparando el escaso 16 % del PIB que Colombia destina a la formación de capital frente al 50 % de países como China.
Sin embargo, el indicador viene cayendo desde 2019 y los analistas lo han atribuido principalmente a decisiones de política pública relacionadas con el nivel de gasto y con los cambios regulatorios.
Superfinanciero se suma a las críticas del BanRep
El superintendente financiero se unió al Gobierno en su crítica sobre cómo el Banco de la República mide las expectativas de inflación vía encuestas, las cuales han sustentado parte del aumento de las tasas de interés. Ferrari calificó de equivocada la metodología actual, argumentando que estos sondeos se limitan a un pequeño grupo de inversionistas y empresarios.
En su lugar, propuso que la medición incluya a toda la población en todos sus estratos, justificando que la inflación afecta a todos los ciudadanos y no solo a una minoría. Bajo su lectura, la tasa de política monetaria actual casi duplica la inflación real, funcionando como un mecanismo para reprimir expectativas que no representan fielmente la realidad social.
Finalmente, el funcionario abordó la situación fiscal del país y fue enfático en que no es posible reducir el gasto público de manera drástica, como sugieren algunos sectores, debido al riesgo de paralizar la economía.
Sin embargo, para Ferrari, el problema no reside en el exceso de gasto, sino en la baja capacidad de recaudo y en una economía que crece poco debido a la falta de inversión y liquidez.
En respuesta, propuso aumentar el ingreso tributario, pues considera que lo que se recauda actualmente en impuestos (alrededor del 14,7 % del PIB) es muy poco para las necesidades de desarrollo del país.
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