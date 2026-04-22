Los megaproyectos de infraestructura, comercio y energía que financió la Banca de Inversión Bancolombia en 2025

La Banca de Inversión de Bancolombia movilizó $20 billones en cartera durante 2025 para la ejecución de 37 proyectos en distintos sectores de la economía.
Del total de iniciativas, el 36 % correspondió a infraestructura e inmobiliario, seguido por comercio (30 %), energía (26 %) y entidades financieras y servicios (8 %).
Entre los proyectos más relevantes se encuentra la concesión ALO Sur, entre Bogotá y Soacha, para la cual se estructuró un crédito puente por $120.000 millones. La obra contempla la construcción de 24,5 kilómetros de doble calzada.
En el corredor Buenaventura–Buga, la entidad participó con $622.000 millones en el cierre financiero del proyecto Unión Vial Camino del Pacífico, una concesión de 128 kilómetros orientada a mejorar la conexión logística del país.
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Otros proyectos de Banca de Inversión Bancolombia
También participó como financiador en el proyecto Túnel Aburrá Oriente II, entre Medellín y Rionegro, con un aporte de $700.000 millones dentro de una financiación total de $1,8 billones. Esta es la segunda fase de esta conexión entre el Valle de Aburrá y la zona del aeropuerto José María Córdova.
En el frente corporativo, se estructuró una financiación por US$216 millones para Mobiliare Real Estate Solutions en América Latina, destinada a refinanciamiento y desarrollo de nuevos proyectos.
Adicionalmente, la banca de inversión asesoró la venta de la concesión Pacífico Tres a Patria Investments por más de $1 billón, así como la venta de un portafolio de 675 megavatios (MW) en proyectos de energía renovable de Mainstream Renewable Power a Celsia.
Sectores y estructuración de proyectos
Cinco de los proyectos viales financiados durante el año fueron estructurados bajo criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), incluyendo ALO Sur, Camino del Pacífico, Túnel Aburrá Oriente y las troncales del Magdalena I y II.
Asimismo, las iniciativas de infraestructura vial se desarrollaron bajo esquemas de asociación público-privada (APP), con participación de actores públicos y privados.
“Detrás de cada proyecto que acompañamos hay una historia que nos inspira: una región que se conecta, una empresa que se fortalece, una comunidad que transforma su futuro y un país que avanza desde sus territorios. Ese es el propósito que nos mueve. Por eso trabajamos cada día para movilizar capital que impulse desarrollo sostenible y genere bienestar para todos”, mencionó Juan Manuel Hernández, vicepresidente de Banca de Inversión Bancolombia.