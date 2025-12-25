Matías Laks es una de las figuras detrás de uno de los unicornios de mayor crecimiento en el mercado de entregas a domicilio. Rappi es una plataforma que ha tenido una expansión acelerada, y con el paso de los años, ha diversificado sus operaciones. En 2025 no solo intermedia pedidos de comida, sino que también ofrece servicios financieros y ha ampliado su portafolio hacia categorías como turismo, productos de farmacia, artículos para mascotas y otros segmentos de consumo.
En este contexto, Matías Laks, CEO de la compañía en Colombia, conversó sobre las prioridades y apuestas de Rappi para 2026, particularmente en materia de tecnología y eficiencia operativa. También abordó las perspectivas del negocio para la temporada navideña de 2025 y se refirió al impacto que ha tenido la implementación de la reforma laboral, especialmente en lo relacionado con los rappitenderos.
¿Cuáles son los nuevos lanzamientos e innovaciones que traerá Rappi en 2026?
Venimos innovando fuertemente en velocidad, en cómo podemos atender las necesidades del usuario a mayor rapidez. Entonces, vienen muchos crecimientos en lo que llamamos Turbo Supermercados, incorporando más categorías. Este 2025 incorporamos boletas de concierto y seguiremos incorporando más artículos y novedades dentro de esa vertical.
Hace tiempo empezamos con Turbo Restaurantes, que es entrega en menos de 15 minutos. Cuando uno pensaba en comida rápida, lo hacía en las típicas cadenas, pero hoy tiene hasta “fine dining”, que uno puede tener en su pedido en menos de 15 minutos. Vamos a seguir escalando ese servicio.
Estamos ampliando nuestras operaciones a lo largo de todo el país. Este año hemos relanzado, no es que no estuviéramos, pero nos relanzamos más de 16 ciudades y estamos duplicando el tamaño de la compañía en esas zonas.
Luego está en buscar nuevas interfaces con el usuario. Se va a estar ampliando a fin de 2025 o principio de 2026 un WhatsApp en donde uno puede hablarle y pedir lo que quiera por interfaz de voz. Se podrá enviar un mensaje como: hola, tengo mucha hambre, estoy en esta dirección, recomiéndame algo sano, barato y que me llegue en menos de 25 minutos; el chat le va a recomendar y la persona podrá elegir. Eso se conecta con Rappi y se envía la orden. Está funcionando en una versión beta, pero se va a estar lanzando más fuerte en 2026.
¿Y para qué fecha concreta se haría este lanzamiento?
En las próximas semanas vamos a ir ampliándolo a medida que vayamos depurando algunos errores, pero yo mismo lo tengo en mi celular, lo utilizo y es bueno, te responde coloquialmente también.
¿Funciona con inteligencia artificial?
Sí, porque tiene que interpretar el lenguaje natural de la persona, que puede ser por texto o por voz, y lo tiene que transformar en una búsqueda dentro de Rappi. Entonces, está hecho con inteligencia artificial; en términos de este segmento, hay muchos procesos internos que estamos cambiando, por ejemplo, el soporte a nosotros mismos en cómo manejamos la compañía.
¿A cuánto ascienden las inversiones que hacen en esos aplicativos?
Estamos obligados a tener que invertir de forma constante, nuestra inversión está en todo el equipo de ingeniería y de programadores que están detrás de la plataforma. Nuestra nómina es la inversión, porque a diferencia de una compañía que produce carros, nuestro inventario es la plataforma.
¿Pero cuáles son las cifras exactas?
Son millonarias. Depende del ámbito, pero invertimos constantemente. No podría dar una cifra. Estamos continuamente invirtiendo y desarrollando productos.
Hablando de ventas e ingresos, ¿cómo les fue en 2025 en comparación con 2024?
Súper bien. Diría que el primer trimestre de 2025 fue un poco difícil, pero a partir de abril estamos con crecimientos de doble dígito, con cambios que hemos hecho, entonces vamos a entrar a 2026 con un ritmo de crecimiento acelerado.
¿Y qué cifras puede brindar?
Depende de la vertical y el producto, pero estamos hablando de crecimientos de 30 % a 40 %. Pero nosotros tenemos que crecer aceleradamente. Tenemos que sostener esos crecimientos, haciendo lo que estamos haciendo: innovando, sorprendiendo a los usuarios y llevando nuestros servicios.
En términos geográficos hay dos tipos de crecimientos. Uno es estar mejor donde no estoy bien, y luego un crecimiento, llamémoslo, vertical. Es decir, tenemos una agencia de viajes adentro de Rappi. Entonces, hay una apuesta en cómo le llevamos más servicios a los usuarios actuales y en traer nuevos usuarios.
¿Los usuarios pueden comprar tiquetes desde Rappi?
Objetivamente, tenemos los tiquetes más baratos de Colombia. Si yo cogiera a los usuarios que hacen una orden por mes y logro que hagan, en lugar de una, dos; y el que hace dos, logro que haga tres y así sucesivamente, eso implicaría cuadruplicar el tamaño de la compañía. Es decir, todavía somos chiquitos, tenemos muchos espacios para crecer.
¿En viajes y en qué más?
Tenemos el banco, restaurantes, pero tenemos todos los restaurantes, logramos entregar en menos de 15 minutos, tenemos Turbo con entrega de 10 minutos en supermercados. Sin embargo, siempre digo lo mismo, somos chiquitos aún. Tenemos mucho para crecer, afortunadamente.
¿Cómo los impactó la reforma laboral?
Si yo fuera un domiciliario independiente, estaría muy feliz con esta reforma laboral, porque mejoraría mis condiciones. Entonces, desde ese punto de vista, es una reforma que positivamente le mejora la vida al rapitendero y eso a nosotros nos encanta.
Desde el punto de vista de los costos de la plataforma, lógicamente esto tiene más para nosotros, pero está bien. Nosotros buscaremos la forma de costearlos, pero a la medida que el rapitendero esté feliz con lo que está haciendo, también va a dar un mejor servicio. Al final, es parte de nuestro ecosistema.
Genera más presión en la caja, genera mayores costos, pero nosotros tendremos que idearnos la forma de hacerlo de forma sostenible. Esa es nuestra tarea.
¿En cuánto prevén el alza en las ventas de temporada navideña?
Creemos que diciembre puede estar en valor entre 30 % a 40 %, que más o menos fue lo que cerró noviembre.
¿Hicieron una alianza con Ísimo?
Afortunadamente, lo tenemos dentro de la plataforma. Estamos contentos con esta alianza porque en nuestra oferta de supermercados tenemos algunos formatos de precios bajos como puede ser Macro o PriceSmart, pero Ísimo se suma a ese segmento de precios bajos y estamos contentos de tenerlo.
¿Qué otras novedades traen?
Tenemos un programa que se llama Pro, donde la gente paga una membresía a cambio de no pagar el costo de envío cada vez que hacen un pedido. Tienen descuentos en la tasa de servicio, pero estamos sumándole más beneficios en términos promocionales. Entonces hay muchas promociones que el usuario Pro tiene y el usuario no PRO no tiene.
¿Crecerán a doble dígito en 2026?
En cualquier contexto debiéramos tener la capacidad de poder crecer fuertemente. Aun en un contexto adverso, va a ser más difícil. Estamos en un mundo mucho más hostil de lo que era hace 10 años, pero es el mundo en que estamos. Entonces tenemos que prepararnos para cualquier escenario. Como somos todavía muy pequeños, tenemos que desarrollar las capacidades para poder crecer en cualquier entorno.
