El miedo de los turistas podría afectar los ingresos del Mundial 2026, advierte Estados Unidos

Estados Unidos se prepara para recibir el Mundial 2026 en medio de debates legislativos que combinan seguridad, migración y costos públicos. A menos de un año del inicio del torneo, congresistas han presentado proyectos para limitar operativos migratorios cerca de estadios y fan festivals, con el objetivo de garantizar la asistencia de aficionados y evitar impactos económicos negativos en las ciudades sede.
El Congreso estadounidense ya aprobó recursos por cerca de US$625 millones para apoyar a las 11 ciudades anfitrionas en gastos de seguridad y logística, según reportes del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. Sin embargo, autoridades locales han advertido retrasos en la llegada de esos fondos, lo que ha puesto en riesgo la planificación de eventos paralelos y fan zones que esperan recibir a cientos de miles de visitantes.
Este Mundial será el más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos distribuidos en Estados Unidos, México y Canadá. Solo en territorio estadounidense se proyecta la llegada de millones de turistas internacionales y una movilización masiva en transporte público, hoteles y comercio. La Casa Blanca creó en 2025 una fuerza de tarea especial para coordinar la preparación del torneo entre agencias federales y gobiernos locales, reconociendo el impacto económico y logístico del evento.
En este contexto, legisladores demócratas han impulsado nuevas iniciativas para regular el accionar de las autoridades migratorias durante el campeonato, ante el temor de que operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reduzcan la asistencia y el gasto turístico en las sedes.
Proyectos buscan limitar redadas migratorias durante el Mundial 2026
La congresista Nellie Pou presentó el denominado Save the World Cup Act, una propuesta que busca prohibir el uso de fondos federales para operativos migratorios en un radio cercano a los estadios y a los eventos oficiales del torneo. La iniciativa surge en un momento en el que el propio director de ICE evitó comprometerse públicamente a suspender controles durante la competencia, lo que generó preocupación entre organizadores y comunidades migrantes.
Otros proyectos complementarios fueron radicados por los congresistas Eric Swalwell y LaMonica McIver. Estas propuestas plantean restricciones a operativos migratorios en sistemas de transporte público y buscan impedir que fuerzas policiales locales colaboren con autoridades federales bajo programas como el 287(g), que permite a policías actuar como agentes de inmigración.
Los tres legisladores forman parte de la fuerza de tarea del Congreso encargada de supervisar la seguridad de eventos masivos como el Mundial y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Desde ese espacio han advertido que la presencia visible de agentes migratorios en estadios o estaciones de transporte podría generar temor incluso entre visitantes con documentos en regla, afectando la asistencia a los partidos y la imagen internacional del país.
Seguridad, turismo y economía: lo que está en juego para las ciudades sede
El Mundial representa uno de los mayores retos logísticos en la historia reciente de Estados Unidos. Cada partido es catalogado por las autoridades como un evento de seguridad nacional, similar a un Super Bowl, lo que implica despliegue de fuerzas federales, vigilancia aérea y coordinación entre múltiples agencias.
Ciudades como Nueva York–Nueva Jersey, Miami, Dallas y Los Ángeles esperan recibir entre 500.000 y un millón de visitantes adicionales durante el torneo, según estimaciones de comités organizadores locales. En Kansas City, por ejemplo, se calcula que más de 650.000 personas asistirán a los seis partidos programados en la ciudad, lo que supone una presión sin precedentes sobre la infraestructura urbana y la seguridad.
La discusión en el Congreso no solo tiene un componente político, sino también económico. La FIFA estima que el Mundial 2026 podría generar decenas de miles de millones de dólares en actividad económica en América del Norte, impulsada por turismo, consumo y derechos comerciales. Cualquier factor que reduzca la llegada de visitantes o su participación en fan festivals podría traducirse en menores ingresos para hoteles, restaurantes y comercio local.
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El debate legislativo continúa en el Capitolio y definirá si las restricciones propuestas entran en vigor antes del inicio del torneo. La decisión final no solo tendrá efectos sobre la política migratoria temporal durante el evento, sino también sobre la percepción global de Estados Unidos como anfitrión del mayor espectáculo deportivo del planeta.