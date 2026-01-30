Relevante | MinHacienda de Colombia abre puerta a mayor emisión de deuda para reponer recursos de emergencia económica

El ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, se pronunció hoy sobre la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente los decretos de la emergencia económica.
Dijo que los recursos que se dejarán de percibir podrían representar la necesidad de tomar otras decisiones para financiar el presupuesto nacional y los déficits de la economía local.
El funcionario dijo: “Si llega a ser necesario en algún momento, como no queríamos hacerlo, para efectos de garantizar al presupuesto general de la Nación, tener otras fuentes de financiación a través de deuda pública. Eso es justamente lo que hemos procurado evitar a toda costa, en el entendido para nosotros de que la manera de financiar el presupuesto público y los déficits es a través de mayores y mejores ingresos tributarios y no a través de deuda. Sabemos lo inconveniente de hacerlo a través de nueva deuda”.
En concepto del ministro, la decisión de subir 100 puntos básicos las tasas de interés desde 9,25 % hasta 10,25 % afectará las primas de riesgo de Colombia.
Relacionado: BanRep Colombia sube las tasas de interés por primera vez en más de dos años: llegan al 10,25 %
—