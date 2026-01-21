Sin Categoria Noticias de infraestructura Noticias económicas importantes

MinTransporte revela fecha de adjudicación para el Aeropuerto del Café

La cartera señaló, además, que consorcio contratista estará en el terreno para evaluar el inicio de la obra.

Por: -
Aeropuerto del Café Aerocafé
El Ministerio de Transporte adelantó detalles del Aeropuerto del Café. Foto: Aeropuerto del Café

Compártelo en:

El Ministerio de Transporte se refirió a los avances en el proyecto del Aeropuerto del Café (Aerocafé). La cartera indicó que en las próximas horas el consorcio contratista estará en el terreno para evaluar el inicio de las obras y comenzar la adecuación de las vías. 

La entidad también informó que de manera paralela se adelanta el proceso de interventoría con fechas definidas. 

De acuerdo con el MinTransporte, el próximo 29 de enero se vence el plazo para la presentación de ofertas. La adjudicación, por su parte, está prevista para el 10 de febrero, lo que permitirá contar con control técnico y seguimiento permanente en la ejecución. 

Destacado: Antioquia revivirá su histórico ferrocarril con inversión de $1,7 billones

Aerocafé: nuevo proyecto avanza a buen ritmo y da paso clave para su construcción
El 10 de febrero se prevé la adjudicación del proyecto. Foto: cortesía Ministerio de transporte

“El Aerocafé es un proyecto que permitirá conectar al Eje Cafetero con Colombia y el mundo, y generar empleo, dinamizar la economía regional y abrir nuevas posibilidades de desarrollo para miles de familias”, señaló. 

Por esa misma línea, el Gobierno, el Ministerio de Transporte, la Gobernación de Caldas y el Patrimonio Autónomo vienen trabajando de manera articulada para evaluar las fuentes de financiación para el lado tierra del proyecto, correspondiente al terminal aéreo. 

Entre las alternativas que se contemplan se incluyen Asociaciones Público-Privadas (APP), la venta de predios de La Nubia y vigencias futuras, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad financiera de la iniciativa.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
No tags for this post.
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar