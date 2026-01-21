MinTransporte revela fecha de adjudicación para el Aeropuerto del Café

El Ministerio de Transporte se refirió a los avances en el proyecto del Aeropuerto del Café (Aerocafé). La cartera indicó que en las próximas horas el consorcio contratista estará en el terreno para evaluar el inicio de las obras y comenzar la adecuación de las vías.
La entidad también informó que de manera paralela se adelanta el proceso de interventoría con fechas definidas.
De acuerdo con el MinTransporte, el próximo 29 de enero se vence el plazo para la presentación de ofertas. La adjudicación, por su parte, está prevista para el 10 de febrero, lo que permitirá contar con control técnico y seguimiento permanente en la ejecución.
“El Aerocafé es un proyecto que permitirá conectar al Eje Cafetero con Colombia y el mundo, y generar empleo, dinamizar la economía regional y abrir nuevas posibilidades de desarrollo para miles de familias”, señaló.
Por esa misma línea, el Gobierno, el Ministerio de Transporte, la Gobernación de Caldas y el Patrimonio Autónomo vienen trabajando de manera articulada para evaluar las fuentes de financiación para el lado tierra del proyecto, correspondiente al terminal aéreo.
Entre las alternativas que se contemplan se incluyen Asociaciones Público-Privadas (APP), la venta de predios de La Nubia y vigencias futuras, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad financiera de la iniciativa.