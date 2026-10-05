Minutas BanRep: El regreso de las presiones inflacionarias obligó al emisor a endurecer su postura al 12,25 %

En su más reciente reunión de política monetaria, la Junta Directiva del Banco de la República decidió, mediante una votación dividida de cuatro contra tres, incrementar en 25 puntos básicos (pb) la tasa de interés de intervención, ubicándola en el 12,25 %.
La determinación del emisor refleja el complejo balance entre consolidar la convergencia de la inflación hacia la meta y evaluar el impacto sobre la actividad económica.
Los cuatro directores que respaldaron el alza de 25 pb sustentaron su posición en que, si bien la política monetaria obró con firmeza en el primer semestre y logró una moderación de las expectativas en el primer trimestre, el contexto macroeconómico reciente ha vuelto a encender las alarmas inflacionarias.
La inflación total registró un repunte al 6,2 % en agosto, impulsada por los rubros de alimentos (6,1 %) y regulados (6,8 %), mientras que la inflación básica —excluyendo estos componentes— subió al 6,1 %, alcanzando su nivel más alto desde junio de 2024.
Ante este panorama, los directores de la mayoría enfatizaron que las expectativas de inflación de los analistas para finales de año se reajustaron al alza hasta situarse en el 6,8 % en septiembre, lo que ha diluido parte del impacto de los incrementos de la tasa nominal.
También advirtieron sobre presiones adicionales derivadas de la eventual intensificación del Fenómeno de El Niño sobre alimentos y energía, sumadas a la volatilidad del petróleo y materias primas por tensiones geopolíticas.
Del mismo modo, observan que la demanda interna continúa superando la capacidad productiva del PIB, impulsando las importaciones y ampliando el déficit externo. A esto se suma un entorno financiero internacional más restrictivo y una elevada incertidumbre sobre el ajuste de las finanzas públicas.