El Monumental de River superará los 100.000 espectadores y será el segundo estadio más grande del mundo

River Plate anunció un proyecto de ampliación y techado total del estadio Monumental que llevará su capacidad a 101.000 espectadores. La obra comenzará en abril de 2026, tendrá una duración estimada de 36 meses y demandará una inversión superior a los US$100 millones, según informó oficialmente el club argentino.
El anuncio fue realizado por el presidente de la institución, Stefano Di Carlo, mediante un mensaje difundido en los canales oficiales. Allí confirmó que River seguirá jugando como local en el Monumental durante todo el proceso de construcción, con una afectación mínima del calendario deportivo.
Con esta ampliación, el estadio pasará a ser el de mayor capacidad de Sudamérica y el segundo más grande del mundo perteneciente a un club de fútbol en operación. El primer lugar lo ocupa el Rungrado Primero de Mayo, con capacidad para más de 110.000 personas, aunque no pertenece a un club sino al Estado de Corea del Norte.
El proyecto consolida un proceso de modernización iniciado en 2020 y profundizado en las gestiones de Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito. Según datos del propio club, el Monumental ya es uno de los estadios con mayor facturación anual por día de partido en América Latina, impulsado por conciertos, eventos y partidos con aforo completo.
¿Cómo será la obra del Monumental y cuánto costará?
La ampliación contempla la construcción de una quinta bandeja en formato de anillo cerrado, que sumará 16.000 nuevas butacas. Esta nueva tribuna se apoyará sobre una estructura independiente sostenida por 52 columnas, sin modificar la estructura actual del estadio.
El proyecto incluye un techado total de las tribunas, diseñado para proteger al público sin afectar la entrada de luz natural ni las condiciones del campo de juego. Desde River indicaron que el cuidado del césped fue una prioridad técnica, dado que la renovación integral del campo fue el punto de partida del plan iniciado hace cinco años.
Según el comunicado oficial, la obra tendrá un costo superior a los US$100 millones. El monto final se definirá tras el proceso de licitación, que comenzará en febrero. El diseño ejecutivo fue desarrollado junto a la firma alemana Schlaich Bergermann Partner, especializada en grandes estadios y responsable de estructuras en el Santiago Bernabéu, el Maracaná y el Allianz Arena.
El financiamiento se estructurará a través de un crédito internacional de largo plazo, negociado con bancos del exterior. El club millonario informó que la deuda será cancelada con ingresos generados por el propio estadio, sin comprometer el presupuesto del fútbol profesional.
¿Cuál será el impacto económico del nuevo Monumental?
Con 101.000 espectadores, el Monumental superará al Camp Nou en su capacidad histórica de 99.354 personas y al Signal Iduna Park del Borussia Dortmund, que cuenta con cerca de 81.000 ubicaciones. El estadio del Barcelona, actualmente en remodelación, proyecta superar los 100.000 asientos, aunque no estará operativo hasta la finalización de sus obras.
Una particularidad del proyecto de River es que cerca del 40 % del estadio quedará sin costo adicional para los socios. En total, se habilitarán 40.000 ubicaciones que no requerirán pago extra por partido, un dato poco habitual en estadios de esta escala.
Desde el club también informaron que el impacto deportivo será limitado. Durante los tres años de obras, solo un máximo de tres partidos podría verse afectado por el desarrollo de la construcción, replicando esquemas utilizados en etapas anteriores.
Además, la dirigencia confirmó que el proyecto se trabaja en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2023, con el objetivo de minimizar el impacto urbano en el barrio de Núñez.
El plan será presentado ante la comisión directiva y la asamblea de representantes de socios para su validación formal. Con esta obra, River refuerza su estrategia de infraestructura como eje central de su modelo económico y posiciona al Monumental como uno de los estadios más grandes y modernos del fútbol mundial.