Un multicampeón con Red Bull ahora quiere ser dueño de un equipo en la Fórmula 1

Christian Horner vuelve a estar en el centro del negocio de la Fórmula 1. El exdirector de Red Bull integra un grupo de inversores interesado en adquirir el 24 % del paquete accionario de Alpine F1 Team, participación que hoy pertenece al consorcio Otro Capital. La negociación fue confirmada por la propia escudería francesa, con sede en Enstone, y marca un posible regreso del directivo británico a la categoría desde el rol de accionista.
Horner estuvo al frente de Red Bull Racing durante 20 años, entre 2005 y 2025, periodo en el que el equipo ganó seis títulos de constructores y siete de pilotos. Tras su salida, posterior al Gran Premio de Gran Bretaña de 2025, recibió una indemnización cercana a los US$100 millones. Desde entonces, su nombre apareció vinculado a varios proyectos dentro del paddock, aunque Alpine es el primero que avanza en conversaciones formales.
El interés se centra en el 24 % de Alpine que fue adquirido en junio de 2023 por Otro Capital, RedBird Capital Partners y Maximum Effort Investments, a cambio de 200 millones de euros. En ese momento, la escudería tenía una valoración cercana a los US$900 millones, según datos del mercado. Dos años después, el crecimiento del negocio de la Fórmula 1 elevó esa cifra de forma acelerada.
De acuerdo con estimaciones publicadas por Forbes, Alpine tiene hoy un valor aproximado de US$2.450 millones. Bajo ese cálculo, la participación del 24 % alcanzaría unos US$588 millones, casi el triple de lo pagado en 2023, reflejando el fuerte aumento del valor de los equipos desde la implementación del tope presupuestal y el nuevo acuerdo comercial de la categoría.
El negocio detrás de Alpine en la Fórmula 1
El grupo en el que participa Horner debe primero cerrar un acuerdo con Otro Capital y luego recibir la aprobación de Renault, que conserva cerca del 75 % del paquete accionario y el control del equipo. Alpine confirmó que mantiene conversaciones con varios interesados y que Horner hace parte de uno de esos grupos.
Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder de la escudería, aclaró que no interviene en la negociación accionaria. Según explicó, la decisión depende exclusivamente de Otro Capital y del visto bueno final de Renault, propietaria mayoritaria del equipo.
Pero el caso de Alpine no es aislado. En 2019, la compra total de Force India por parte del consorcio liderado por Lawrence Stroll se cerró con una valoración inferior a los US$200 millones. Hoy, Aston Martin F1 está valuada en más de US$1.500 millones, según estimaciones del sector, una muestra del cambio estructural del negocio.
Si la operación se concreta, Horner no ocuparía un cargo deportivo ni ejecutivo, pero su ingreso reforzaría la tendencia de la F1 hacia modelos de propiedad cada vez más ligados a fondos de inversión y capital privado, en un negocio que no deja de crecer.