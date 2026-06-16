Municipios de Cundinamarca, cerca a Bogotá, vivirían sequía extrema por fenómeno de El Niño

El posible fortalecimiento del fenómeno de El Niño mantiene en alerta a distintas autoridades ambientales del país debido a los impactos que podría generar sobre las fuentes hídricas y los ecosistemas. En el caso de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) advirtió sobre el riesgo de sequías prolongadas y el incremento en la probabilidad de incendios forestales en varios municipios del departamento.
El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, explicó en entrevista con Alerta Bogotá que la entidad ha realizado un análisis técnico sustentado en información oficial suministrada por organismos nacionales e internacionales especializados en el monitoreo de las condiciones climáticas.
De acuerdo con el funcionario, varios municipios de Cundinamarca presentan condiciones de vulnerabilidad ante una eventual disminución de las precipitaciones. Entre ellos se encuentran Soacha, Nilo, Guachetá y Ricaurte, territorios donde también podría aumentar el riesgo de incendios forestales como consecuencia de las altas temperaturas y la reducción de la humedad en la vegetación.
Asimismo, la CAR indicó que cerca de 20 municipios del departamento podrían enfrentar afectaciones derivadas de la escasez de lluvias. La preocupación se centra especialmente en aquellas zonas que dependen de acueductos rurales y sistemas de abastecimiento que captan agua de quebradas, nacimientos y corrientes de bajo caudal.
Según Ballesteros, una reducción significativa en los niveles de estas fuentes podría comprometer el suministro de agua para el consumo humano, afectando a comunidades que dependen directamente de estos sistemas para cubrir sus necesidades básicas.
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La autoridad ambiental aclaró que esta advertencia no constituye una declaratoria de emergencia. Sin embargo, el propósito es que las administraciones municipales, las entidades competentes y la ciudadanía adopten medidas preventivas que permitan reducir los impactos asociados a las condiciones climáticas previstas para los próximos meses.
¿Cuáles serán los municipios que se verían afectados por sequías con el Fenómeno de El Niño?
De acuerdo con el llamado preventivo realizado por la CAR, los municipios de Cundinamarca que podrían registrar afectaciones por cuenta del fenómeno de El Niño son:
- Soacha.
- Ricaurte.
- Nilo.
- Guachetá.
- Tocaima.
- Vianí.
- Mosquera.
- Bojacá.
- Manta.
- Tibiritá.
- San Juan de Rioseco.
La entidad reiteró la importancia de promover el uso responsable del agua, fortalecer las estrategias locales de prevención de incendios forestales y mantener un monitoreo permanente de las condiciones climáticas para responder oportunamente ante cualquier eventualidad.