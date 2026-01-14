Ni Alcaraz ni Sinner: Un profesor fue el campeón del torneo que entregó un millón de dólares

El One Point Slam de Melbourne entregó una de las historias más curiosas del tenis reciente. Jordan Smith, profesor de la Castle Hill Tennis Academy, se coronó campeón del torneo de exhibición que enfrenta a profesionales y aficionados en partidos definidos a un único punto. El australiano de 29 años superó en su camino a Jannik Sinner, número dos del mundo, y terminó embolsando un premio de un millón de dólares australianos, cerca de US$700.000.
El certamen se disputó en el Rod Laver Arena como antesala del Abierto de Australia y reunió a figuras como Carlos Alcaraz, Coco Gauff y Alexander Zverev. A diferencia de cualquier formato tradicional, cada cruce se resolvió en una sola jugada, lo que igualó las probabilidades entre jugadores del circuito y participantes amateurs clasificados por torneos locales.
Smith accedió al evento tras ganar una eliminatoria en Nueva Gales del Sur y llegó sin ranking profesional. En seis puntos jugados construyó la victoria más rentable de su vida deportiva. El premio económico superó lo que muchos tenistas del top 100 ganan en una temporada completa de competencias oficiales.
El resultado generó un fuerte impacto comercial para el torneo, que busca atraer nuevas audiencias con reglas simples y transmisiones cortas. El modelo recuerda a las competencias de habilidades de la NBA o a los formatos relámpago del golf, diseñados para consumo digital y patrocinio de marcas.
¿Cuál fue el camino de Smith antes de vencer a Sinner?
El recorrido de Smith incluyó triunfos ante la brasilera Laura Pigossi, la estadounidense Amanda Anisimova, el español Pedro Martínez y la tailandesa Joanna Garland. El momento clave fue el cruce con Sinner. El italiano perdió el sorteo de piedra, papel o tijeras y debió sacar con un único intento. Falló el servicio y quedó eliminado sin haber golpeado una pelota en juego.
La mecánica del torneo establece que no hay segundos saques ni ventaja por ranking. Esa condición redujo la brecha técnica y abrió espacio a sorpresas. Para los organizadores, el atractivo radica en la imprevisibilidad y en la posibilidad de contar historias virales que impulsen la venta de derechos y entradas.
El premio de un millón de dólares australianos contrasta con los pagos de torneos oficiales ATP 250, donde el campeón suele recibir entre US$90.000 y US$150.000. En términos de relación tiempo–ingreso, Smith ganó cerca de US$116.000 por cada punto disputado.
Recomendado: El punto más caro de la historia del tenis: Un millón de dólares en juego contra Carlos Alcaraz
El One Point Slam se consolida como una plataforma de entretenimiento con alto potencial económico. La producción combina presencia de estrellas como Alcaraz, Sinner y Gauff, aficionados y leyendas en un mismo escenario, lo que facilita acuerdos con patrocinadores y contenidos para redes sociales. El evento se realizó con estadio lleno y transmisiones globales previas al inicio del Abierto de Australia.