Notarios de carrera piden al Gobierno De la Espriella frenar nuevos nombramientos de interinos durante el empalme

Representantes de los notarios de carrera solicitaron a la Comisión de Empalme del gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, que el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado y Registro se abstengan de presentar nuevas designaciones de notarios interinos durante el proceso de empalme.
Esto, en línea con la directriz planteada para evitar nombramientos de última hora en otros cargos del Estado.
La petición fue dirigida al vicepresidente electo y coordinador de la Comisión de Empalme, José Manuel Restrepo, y al coordinador del sector Justicia, Iván Alfonso Cancino, por los representantes de los notarios de carrera ante el Consejo Superior de la Carrera Notarial.
En la carta, los firmantes manifestaron su respaldo a la directriz impartida por la Comisión de Empalme para que la administración saliente se abstenga de realizar designaciones de última hora en cargos considerados estratégicos y solicitaron que ese mismo criterio se aplique a la carrera notarial.
Con ese propósito, pidieron que el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado y Registro se abstengan de proyectar y presentar al nominador (Presidencia de la República o gobernaciones) designaciones de notarios en interinidad.
En su lugar, solicitaron que, para garantizar la continuidad del servicio, se aplique el derecho de preferencia cuando exista un único aspirante de carrera o, en caso contrario, se recurra a la figura del encargo.
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¿Qué más pidieron los notarios al gobierno electo?
Como sustento de la solicitud, se señaló que la Constitución y la Ley 588 de 2000 establecen que el nombramiento de los notarios en propiedad debe realizarse mediante concurso de méritos.
También indicaron que el derecho de preferencia para los notarios de carrera continúa reconocido cuando exista un único aspirante para una notaría vacante, de acuerdo con un auto del Consejo de Estado del 25 de junio de 2025 y con una decisión posterior del Consejo Superior de la Carrera Notarial.
La carta agrega que, pese a ello, durante el último año el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado y Registro han realizado “sendos” nombramientos en diversas notarías vacantes. Los firmantes afirmaron que esto desconoce la decisión del Consejo de Estado y lo aprobado por el Consejo Superior de la Carrera Notarial.
Finalmente, los representantes de los notarios de carrera afirmaron que el reconocimiento del derecho de preferencia no afecta los derechos adquiridos por los notarios nombrados en interinidad, quienes, según señalan, pueden continuar ejerciendo sus funciones mientras el cargo no sea provisto en propiedad y conservar el tiempo de servicio para un eventual concurso.
También manifestaron su disposición para reunirse con el equipo de empalme y ampliar la información sobre la solicitud.