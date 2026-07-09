Germán Cristancho es el nuevo director de Investigaciones Económicas y Mercados Financieros de Davivienda

Davivienda nombró a Germán Cristancho como nuevo director de Investigaciones Económicas y Mercados Financieros, cargo desde el cual liderará, a partir de agosto, una dirección que integrará los equipos de Investigaciones Económicas de la entidad bajo la Vicepresidencia Ejecutiva de Mercados Financieros.
Entre sus principales responsabilidades estará dirigir el seguimiento macroeconómico y sectorial, así como el análisis de los mercados financieros, con el propósito de fortalecer el posicionamiento de Visión Davivienda entre los clientes y al interior del Grupo Bolívar.
Cristancho hace parte de la organización desde 2015 y acumula más de 20 años de experiencia en análisis económico y estrategia de inversión en mercados financieros locales e internacionales.
Antes de este nombramiento se desempeñó como gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia de Davivienda Corredores, donde lideró el equipo de análisis de renta fija y renta variable.
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Así ha sido la trayectoria de Cristancho
A lo largo de su trayectoria, los equipos que ha dirigido han recibido reconocimientos otorgados por la Bolsa de Valores de Colombia, Portafolio y Fedesarrollo por su trabajo en análisis de mercados.
Además de su actividad en el sector financiero, es profesor del INALDE Business School, institución en la que obtuvo un MBA en 2015, y participa con frecuencia como conferencista y analista económico.
Con este nombramiento, Cristancho asumirá el liderazgo de una de las áreas encargadas del análisis económico y de mercados financieros de Davivienda, en un momento en el que la entidad integrará sus equipos de investigación bajo una misma dirección.