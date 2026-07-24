Nuevo gobierno anuncia mesas de trabajo y decreto clave tras decisión de EE. UU. de subir aranceles a Colombia

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ya inició gestiones para revertir las sanciones arancelarias que impuso ayer Estados Unidos a las exportaciones colombianas en el marco de una investigación internacional y así normalizar el flujo comercial con su principal socio.
Como medida inmediata, se anunció la creación de un canal directo de negociación con las autoridades estadounidenses. «Acordamos unas mesas de trabajo que arrancan el próximo martes entre el ministro de Comercio, Industria y Turismo entrante y el gobierno norteamericano», informó.
El objetivo central de estas mesas de trabajo será la presentación de un borrador de decreto para enfrentar y prohibir las importaciones con componentes de trabajo forzado.
Esta normativa busca satisfacer los requisitos técnicos que Estados Unidos le ha impuesto a Colombia y otros países con el fin de encontrar una salida definitiva a la problemática comercial y proteger a los exportadores colombianos.
Restrepo aseguró que el equipo de la nueva administración ya se encuentra trabajando para darle una solución a este problema generado, según él, por la falta de gestión previa.
De hecho, lanzó duras críticas contra la administración saliente del presidente Gustavo Petro, pues según Restrepo, esta situación es el resultado directo de una omisión gubernamental frente a las exigencias de Washington en materia de derechos laborales.
El vicepresidente electo reveló que, durante su reciente visita a Estados Unidos, se confirmó que el gobierno norteamericano había solicitado acciones concretas desde inicios de año. «Fue absolutamente claro que el gobierno norteamericano desde el 12 de marzo del 2026 e incluso antes había requerido al gobierno colombiano, que debía tomar decisiones para evitar las importaciones que tuvieran componentes de trabajo forzoso», contó.
A pesar de estas advertencias y de la existencia de comunicaciones internas, como una carta de la ministra de Comercio a la DIAN solicitando dichas medidas, Restrepo aseguró que no hubo ejecución.
«Como ha sido tradición en este gobierno, fueron incapaces de gobernar, fueron incapaces de tomar esas decisiones», sentenció, añadiendo que, ante la inacción de Colombia, Estados Unidos se vio obligado a aplicar las medidas de la llamada «investigación 31», las cuales afectan a decenas de países.
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