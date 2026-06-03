Nuevo informe OCDE alerta por desaceleración económica en Colombia y repunte de inflación; advierte debilidad fiscal

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó hoy su informe de Perspectivas Económicas de junio de 2026. En este, el organismo advierte que la economía mundial enfrenta un panorama complejo debido al conflicto en Oriente Medio, lo que ha generado una desaceleración generalizada y un repunte en los costos de energía e insumos industriales.
El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, enfatizó la fragilidad del momento actual en la conferencia de prensa. Según dijo, aunque la economía mundial inició 2026 con un sólido dinamismo, “las perspectivas se han deteriorado con fuerza desde el inicio del conflicto en Oriente Medio».
Para Colombia, las proyecciones apuntan a una moderación del crecimiento y desafíos fiscales y monetarios significativos en los próximos dos años.
Según el reporte, el PIB de Colombia experimentará una ralentización gradual, pasando de un crecimiento del 2,6 % en 2025 a un 2,4 % en 2026, y cayendo hasta el 2,1 % en 2027. Este enfriamiento se debe principalmente a las condiciones financieras restrictivas y a la incertidumbre, que seguirán pesando sobre la inversión y moderarán el consumo de los hogares.
En cuanto a la inflación, se proyecta que sea del 6,1 % en 2026, para luego ceder moderadamente al 5,1 % en 2027, pero todavía lejos de la meta del 3 %.
El organismo recordó que las presiones se intensificaron a principios de 2026, alcanzando el 5,7 % en abril y atribuyó este fenómeno a los elevados costos laborales tras sucesivos aumentos del salario mínimo, mecanismos de indexación fuertes y una política fiscal que continúa siendo expansiva.
De hecho, la OCDE identificó riesgos internos para el país por cuenta de posibles choques climáticos relacionados con El Niño, que afectarían los precios de alimentos y energía.
Debido a estas presiones inflacionarias, se espera que la tasa de interés de política monetaria aumente hasta cerca del 12,75 % para el tercer trimestre de 2026, manteniéndose en ese nivel restrictivo hasta mediados de 2027, momento en el que empezaría a bajar solo si la inflación muestra una trayectoria clara hacia el objetivo.
Cuentas fiscales y la suspensión de la regla
El panorama de las finanzas públicas en Colombia genera preocupación en el organismo. El informe destaca que la política fiscal sigue siendo expansiva tras la suspensión de la Regla Fiscal a mediados de 2025, un hecho que ha debilitado la credibilidad del marco fiscal y elevado las primas de riesgo soberano.
Aunque se espera que el déficit del gobierno central disminuya hacia el 4,2 % del PIB para 2027, la organización considera esta consolidación insuficiente para cumplir con los requisitos originales de la Regla Fiscal y estabilizar la deuda bruta, que se proyecta en torno al 65 % del PIB.
A pesar de que Colombia, como exportador neto de petróleo, se beneficia de los precios altos derivados del conflicto externo, la OCDE cree que este beneficio neto es limitado por el encarecimiento de las importaciones de combustibles refinados y fertilizantes, sumado a una menor demanda global.
En consecuencia, el informe recomienda para el país establecer una estrategia ambiciosa y creíble de consolidación fiscal decidida para devolver la deuda a su anclaje de mediano plazo.
También subrayan que es necesaria una reforma tributaria que desplace la carga impositiva desde las empresas hacia las personas naturales y ampliar la base gravable.
A esto debería sumarse una evaluación de impacto regulatorio ex ante para fortalecer la certidumbre jurídica y el clima de inversión, así como una transición energética acelerada en electrificación y la expansión de energías renovables no convencionales para reducir la vulnerabilidad a choques externos de precios.
El secretario general de la OCDE subrayó en la presentación del informe la importancia de la gestión pública: «Cualquier medida de apoyo fiscal que los países adopten en respuesta a la crisis deberá ser temporal y dirigirse específicamente a los colectivos más afectados, para evitar un nuevo aumento de la deuda pública y preservar los incentivos al ahorro energético», dijo.
Perspectivas globales
El informe de la OCDE advierte que el crecimiento global se ralentizará al 2,8 % en 2026 (frente al 3,4 % de 2025).
Para Estados Unidos se proyecta un crecimiento del 2 % en 2026 y un 1,8 % en 2027, afectado por el menor poder adquisitivo de los hogares. Por su parte, la zona del euro se expandirá apenas un 0,8 % en 2026, lastrada por la incertidumbre energética, antes de repuntar al 1,2 % en 2027. Mientras tanto, China continuará su senda de desaceleración hacia un 4,5 % en 2026 y 4,3 % en 2027, debido a la crisis inmobiliaria y su alta dependencia de importaciones de energía.
—