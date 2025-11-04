La compañía Productos Ramo anunció el nombramiento de Juan Carlos Vargas como nuevo presidente, cargo que asumió desde este martes, 4 de noviembre de 2025.
Vargas cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector empresarial y ha trabajado en compañías como Team Foods, Alimentos Polar y Merck, donde ha participado en procesos de transformación y expansión. También tiene formación en liderazgo global y transformacional.
Según informó Ramo, la llegada de Vargas tiene como objetivo fortalecer el crecimiento de la empresa y consolidar su presencia en las principales categorías del mercado, combinando la tradición de la marca con nuevas propuestas de producto.
La compañía señaló que bajo esta nueva dirección se buscará reforzar la cultura organizacional, ampliar la conexión con nuevas audiencias y continuar posicionando a Ramo en el mercado nacional e internacional.
Con este cambio en su liderazgo, Ramo inicia una nueva etapa en la que busca impulsar su estrategia de crecimiento y mantener su relevancia entre los consumidores colombianos.
El nuevo ejecutivo reemplazará a al mexicano Bernardo Serna, quien ocupó este cargo desde 2021.
Así está actualmente Ramo
De acuerdo con el informe de gestión de Ramo, al cierre del ejercicio 2024 la empresa lanzó ocho nuevos productos durante ese año.
También indica que la marca amplió su presencia internacional con envíos a países como Países Bajos, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Ecuador.
Aunque no se dispone de un dato público completo para las ventas totales de Ramo en 2025, la información disponible del mercado indica que en el segmento de ponqués en Colombia, Ramo mantenía una participación superior al 50 % (52,2 % según cifras de 2021) y continúa siendo líder en esa categoría.
