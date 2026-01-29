Nunca se gastó tanto en el fútbol: Fichajes en todo el mundo alcanzaron récord histórico

El mercado mundial de transferencias de jugadores alcanzó en 2025 su mayor nivel histórico. Los clubes de todo el mundo invirtieron US$13.110 millones en fichajes internacionales, según el Global Transfer Report 2025 de la FIFA. La cifra marca un punto de quiebre para la industria, al superar por primera vez la barrera de los US$10.000 millones en un solo año calendario.
El gasto en traspasos creció más de 50 % frente a 2024 y fue 35,6 % superior al récord anterior, registrado en 2023. El aumento no solo se explica por operaciones de alto valor, sino también por un mayor número de transacciones y una participación más amplia de clubes de distintas ligas y niveles competitivos.
En total, durante 2025 se realizaron 86.158 transferencias internacionales, el mayor volumen jamás registrado por la FIFA. La actividad involucró a 1.214 clubes compradores y 1.495 clubes vendedores, lo que confirma una expansión sostenida en el panorama de fichajes más allá de las grandes ligas tradicionales.
El informe también muestra que el crecimiento del mercado no se limita al fútbol masculino profesional. El fútbol femenino y el segmento amateur registraron cifras récord, consolidando un modelo de transferencias cada vez más global y diversificado, con impacto directo en la economía del deporte.
Inglaterra lidera el gasto y Brasil domina el volumen de operaciones
Inglaterra volvió a ocupar el primer lugar como el país con mayor influencia económica en el mercado de fichajes. Los clubes ingleses invirtieron US$3.820 millones en transferencias internacionales durante 2025, liderando el ranking mundial de gasto en el fútbol masculino profesional, de acuerdo con datos de la FIFA.
Además del gasto, Inglaterra también encabezó el listado de ingresos por ventas de jugadores, con US$1.770 millones recibidos por transferencias salientes. Esta doble condición refuerza el rol de la Premier League como el principal eje financiero del mercado de jugadores en el planeta.
En contraste, Brasil se destacó por el mayor número de operaciones. Los clubes brasileros registraron 1.190 fichajes internacionales y 1.005 salidas, ubicándose como el país con más movimientos en el mercado. Aunque el gasto promedio por operación es menor que en Europa, el volumen confirma a Brasil como uno de los principales exportadores e importadores de talento futbolístico.
La comparación entre Inglaterra y Brasil refleja dos modelos distintos: uno basado en alto poder adquisitivo y grandes contratos, y otro sustentado en formación, rotación de jugadores y participación masiva en el mercado internacional.
Como referencia histórica, el gasto total en fichajes internacionales en 2024 se ubicó por debajo de los US$9.000 millones. El salto registrado en 2025 evidencia una aceleración inédita del mercado en apenas 12 meses.
En contraste, Colombia tuvo un papel mucho más modesto en ese ranking de gastos internacionales, con los clubes colombianos invirtiendo alrededor de US$ 2,83 millones en fichajes provenientes de otros países durante 2025, según reportes de actividad de transferencias. Esa cifra representa apenas alrededor de 0,07 % del gasto registrado por la Premier League inglesa, subrayando la enorme diferencia de capacidad económica entre los grandes mercados europeos y el fútbol colombiano en el plano internacional.
Fútbol femenino y amateur también alcanzan cifras históricas
El crecimiento del mercado de transferencias en 2025 también estuvo impulsado por el fútbol femenino. Según la FIFA, el gasto mundial en fichajes internacionales femeninos alcanzó US$28,6 millones, un récord absoluto para esta categoría y un incremento superior al 80 % interanual.
Durante el año se realizaron más de 2.400 transferencias internacionales de jugadoras, lo que confirma un proceso de profesionalización acelerado y una mayor integración del fútbol femenino al sistema económico del deporte.
Aunque el monto aún es reducido frente al fútbol masculino, la tasa de crecimiento del segmento femenino es una de las más altas de toda la industria deportiva. Una curiosidad relevante es que el gasto total del fútbol femenino en 2025 fue más del doble del registrado apenas tres años atrás, lo que muestra un cambio estructural en el mercado.
Recomendado: La exportación de futbolistas colombianos triplica la venta externa de panela
El fútbol amateur también alcanzó un máximo histórico, con 59.162 transferencias internacionales, lo que representó un crecimiento cercano al 10 % frente a 2024. Este dato confirma que el sistema de fichajes ya no se limita a la élite, sino que se extiende a categorías formativas y semiprofesionales en múltiples regiones.