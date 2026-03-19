Obras de nuevo e importante estadio en Colombia están retrasadas: Esto se sabe

Las obras de modernización del estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira completan un 59 % de ejecución física y un 51 % de ejecución presupuestal, según informó la Secretaría de Deporte municipal. El proyecto, adjudicado por cerca de $22.980 millones, tiene como fecha contractual de finalización el 31 de mayo de 2026, aunque la administración local ya evalúa solicitar una prórroga para extender los trabajos hasta la segunda quincena de julio.
La intervención busca actualizar uno de los principales escenarios deportivos del Eje Cafetero con una nueva pista atlética, cambio de césped, modernización de iluminación y sonido, instalación de pantallas gigantes y la incorporación de tecnología para transmisiones como spider cam. La interventoría del proyecto, a cargo del Consorcio CAC Interestadio, cuenta con un presupuesto cercano a los $1.870 millones.
El ingeniero Óscar Alzate, responsable de la obra, señaló que la pista atlética fue diseñada para cumplir los estándares de World Athletics y aspira a obtener certificación de clase 2, lo que permitiría a Pereira aspirar a eventos como Juegos Bolivarianos, Sudamericanos o competencias nacionales. Esta certificación es la misma que poseen varios escenarios en Colombia que han sido sede de campeonatos continentales.
Sin embargo, a menos de cuatro meses de la fecha prevista de entrega, la administración municipal reconoce que las obras adicionales planteadas, como el cambio total de silletería, mejoras en la cubierta del estadio y la instalación de césped híbrido, requieren más tiempo y posiblemente una adición presupuestal que deberá ser aprobada por el Concejo de Pereira.
Obras del estadio de Pereira: avances, costos y nuevas intervenciones
El contrato original contemplaba la renovación de la pista atlética, la sustitución de la grama natural, la actualización del sistema de iluminación y la instalación de nuevas pantallas y sonido. Según Alzate, el nuevo césped será plantado en abril y tendrá un periodo de germinación estimado de tres meses, lo que por sí solo empuja los tiempos del proyecto hacia el segundo semestre.
La Secretaría de Deporte confirmó que los equipos tecnológicos ya fueron adquiridos por el contratista, con asesoría de empresas internacionales que han participado en proyectos de estadios de alto nivel en Europa y Sudamérica, incluyendo escenarios como los de Liverpool y River Plate. Aunque no se revelaron dimensiones exactas de las pantallas ni la potencia del sistema de sonido, se indicó que cumplirán estándares para eventos masivos y transmisiones televisivas.
El proyecto incluye también tecnología DMX para integración audiovisual, lo que permitirá espectáculos y eventos culturales con un nivel técnico similar al de estadios utilizados para conciertos internacionales. Este tipo de infraestructura es comparable con la que se implementó en el estadio Metropolitano de Barranquilla, cuando se realizaron mejoras en iluminación y conectividad para transmisiones en alta definición.
Críticas, control político y riesgo de retrasos en la entrega
El avance de la obra ha generado cuestionamientos desde sectores políticos y deportivos. El senador electo Luis Carlos Rúa Sánchez, conocido como “Elefante Blanco”, criticó públicamente el ritmo de ejecución y pidió explicaciones al alcalde de Pereira sobre los retrasos, al considerar que el estadio podría no estar listo para los eventos previstos en 2026.
Las críticas surgieron tras la publicación de imágenes del escenario aún en construcción, lo que abrió el debate sobre la planeación y la gestión de los tiempos del proyecto. De acuerdo con la Secretaría de Deporte, los documentos para la solicitud de prórroga se encuentran en elaboración y se están revisando los impactos presupuestales de una eventual adición de recursos.
La eventual extensión del contrato hasta julio coincide con el calendario de inicio de funciones del nuevo Congreso el 20 de ese mismo mes, lo que podría aumentar la visibilidad política del proyecto en un contexto de mayor control y debate público sobre la ejecución de obras financiadas con recursos públicos.
El estadio Hernán Ramírez Villegas tiene una capacidad cercana a 30.000 espectadores y es uno de los principales activos deportivos de la región. Su modernización busca mantenerlo competitivo frente a escenarios remodelados en ciudades como Cali, Medellín y Barranquilla, que en los últimos años han recibido inversiones superiores a los $40.000 millones en adecuaciones para eventos internacionales.
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Si el Concejo aprueba la prórroga y la adición presupuestal, Pereira contaría con un estadio renovado hacia mediados de 2026, pero el cumplimiento de los nuevos plazos será clave para evitar sanciones contractuales y garantizar la realización de competencias deportivas programadas en el calendario nacional.