Oxford Economics revela proyecciones menos optimistas para el PIB de América Latina, aunque Colombia podría ser la excepción

En sus proyecciones económicas para América Latina, Oxford Economics presentó una visión más pesimista que la del Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año, por cuenta del impacto prolongado del conflicto en Medio Oriente y una desaceleración más pronunciada de la economía estadounidense.
Mientras que el FMI estima un crecimiento regional del 2,3 % en su informe World Economic Outlook (WEO), Oxford Economics sitúa su previsión en un promedio del 2 % para las seis economías más grandes de la región.
Esta diferencia de 0,3 puntos porcentuales responde a la expectativa de Oxford de que las tensiones geopolíticas mantendrán los precios de las materias primas elevados y generarán cuellos de botella persistentes en las cadenas de suministro.
En consecuencia, según Oxford Economics, la inflación regional cerraría el 2026 en un 4,6 %, superando el 4,2 % proyectado por el FMI.
Sin embargo, Colombia es el único país donde la firma es más optimista en términos de crecimiento, pues proyecta una variación del PIB del 3 %, impulsada por el gasto de los consumidores, tras un aumento del 23 % en el salario mínimo, y un déficit fiscal que solo se corregiría con el próximo gobierno.
Por su parte, la inflación se estima en 6,9 % al cierre del año, con lo que la tasa de política monetaria se mantendría en el 11,25 % al que llegó a finales de marzo.
Algo similar ocurriría en Brasil, país para el cual Oxford prevé una tasa de interés del 12,50 % producto de una inflación situada en el 4,7 % y una expansión económica de apenas un 1,5 %.
Por su parte, Argentina tendría un crecimiento económico moderado del 2,4 %. De otro lado, el proceso de desinflación sería lento debido al recorte de subsidios, cerrando en un 30 % (5 puntos por encima de lo estimado por el FMI).
En Perú, a pesar de la incertidumbre electoral, el PIB vería una expansión del 2,7 % y una inflación proyectada en 3,2 %, lo que permitiría que la tasa de interés se mantenga en 4,25 %.
Un desempeño menos favorable se vería en Chile, donde la estabilidad económica está bajo presión, de acuerdo con Oxford Economics, pues el valor agregado cerraría el año un 2 % por encima del de 2025 mientras la inflación crecería a un ritmo del 4,5 % al cierre de 2026 y las tasas de interés se mantendría en 4,50 %.
Finalmente, en México se espera un crecimiento económico moderado (1,2 %), una inflación relativamente controlada (4,1 %) y una política monetaria contractiva que reportaría recortes a partir de septiembre de 2025 y se situaría en 6,25 % al finalizar el año.
Factores de impacto
La situación económica de la región estará fuertemente influenciada por una combinación de fenómenos externos y coyunturas internas.
El conflicto entre EE. UU./Israel e Irán es el principal riesgo. El FMI advierte que, en un escenario severo de daño a la infraestructura energética, el PIB global podría reducirse al 2 %, rozando una recesión mundial.
De hecho, Oxford Economics prevé un crecimiento menor en EE. UU. (1,9 %) y una China limitada (4,4%) por su rezagado sector inmobiliario.
Algunos países enfrentarán además situaciones locales que impactarían negativamente su actividad económica. En Colombia, por ejemplo, las fuertes lluvias y el fenómeno de inundaciones que comenzaron a principios de 2026 podrían obligar a revisar a la baja las metas de crecimiento si la situación no mejora en el segundo trimestre.
Perú en cambio enfrenta un periodo de incertidumbre política por las elecciones generales. La posibilidad de una victoria del candidato de izquierda Roberto Sánchez ha generado nerviosismo, reflejado en una depreciación del sol, aunque la firma estima que la falta de mayoría en el Congreso limitará cambios macroeconómicos radicales.
Y en Argentina la persistencia de los cortes de subsidios y el alza en los precios de los combustibles debido a la guerra internacional han impactado directamente los ingresos reales y el sentimiento del consumidor.