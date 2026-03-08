Paloma Valencia se convirtió en la mujer más votada en la historia de Colombia tras superar los 3 millones de votos

Un hito importante alcanzó Paloma Valencia tras superar los 3,2 millones de votos en al Consulta por Colombia, durante la jornada de elecciones de este domingo 8 de marzo.
La ahora candidata por la centro-derecha se convirtió en la mujer con mayor número de votaciones en la historia de Colombia, en procesos electorales por votación popular.
El número de sufragios de Paloma Valencia superó a los 2,8 que alcanzó Noemí Sanín durante las votaciones presidenciales en Colombia de 1998, cuando se presentó por el movimiento independiente Sí Colombia. También superó los 1,5 millones de votos de la consulta conservadora a la Presidencia en 2018 de Marta Lucía Ramírez y los 1,1 millones de Claudia López en la Alcaldía de Bogotá del 2019.
Con este hito, sumado al hecho de que llega con importantes apoyos de partidos políticos tradicionales, entre los que están el Centro Democrático y Cambio Radical, Valencia superaría su propio récord de votaciones el próximo 31 de mayo.
Además de Paloma Valencia, qué otras mujeres han aspirado a la Presidencia de Colombia
En las votaciones en la que ha peleado por el voto directo, Valencia obtuvo 63.461 votos en las elecciones a Senado en 2018 asegurando su permanencia en el Congreso.
Para el 2022, la congresista logró un incremento importante en su respaldo, alcanzando 152.361 votos, consolidándose como la segunda senadora más votada de su partido en esa jornada.
Paloma Valencia dará a conocer su fórmula para la Vicepresidencia en los próximos días y suma su nombre a una lista de, al menos, 10 mujeres que han aspirado a quedarse con la Presidencia de Colombia, entre las que se cuentan:
- 1974: María Eugenia Rojas Correa: Candidata por la Alianza Nacional Popular (Anapo). Se convirtió en la primera mujer en postularse a la presidencia de la República
- 1998, 2002 y 2010: Noemí Sanín Posada. Candidata presidencial en tres ocasiones, logrando una votación histórica en 1998 y consolidándose como la primera mujer en ganar una consulta interna de un partido tradicional en 2010
- 2002 y 2022: Íngrid Betancourt Pulecio. Candidata presidencial en dos periodos distintos, destacándose por su activismo y su participación activa en el debate nacional
- 2014: Marta Lucía Ramírez. Participó como candidata presidencial tras haber sido precandidata en procesos previos, marcando una trayectoria relevante en la derecha colombiana
- 2014: Clara López Obregón. Candidata presidencial representando sectores de izquierda y progresistas
- 2018: Piedad Córdoba. Participó como candidata en la contienda presidencial
- 2018: Viviane Morales. Aspiró a la candidatura presidencial, participando en el debate de ese año
- 2022: Francia Márquez Mina. Participó como precandidata presidencial en la consulta interpartidista del Pacto Histórico
- 2022: María Fernanda Cabal. Participó como precandidata presidencial en el proceso interno del Centro Democrático
- 2022: Paola Holguín. Figuro en el ramillete de precandidatas dentro del Centro Democrático
Paloma Valencia podría recibir, en los próximos días, la adhesión oficial de algunos brazos más conservadores de partidos políticos como el Liberal, Cambio Radical o, incluso, la Alianza Verde.