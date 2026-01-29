Parex cambia de presidente de Junta en Calgary; revela proyecciones de inversiones y costos para 2026

Parex reveló sus movimientos para 2026. El primero de ellos es que Wayne Foo se retirará como presidente de la Junta a partir del 12 de mayo de 2026. Su cargo será sucedido por Glenn McNamara, quien es vicepresidente y director.
Dentro de los indicadores de la compañía, que es presidida por Imad Mohsen, prevén un precio del crudo Brent en US$60 por barril. A la vez, tendrán un promedio de producción que se ubicará entre 45.000 y 49.000 barriles diarios de petróleo. La compañía anunció que, en caso de que se presente un promedio de 47.000 barriles al día, esto significaría un crecimiento de 5 %, comparando los años fiscales de 2025 y 2025.
El flujo de las operaciones se ubicaría entre US$385 millones y US$420 millones, junto con gastos de capital de entre US$280 millones y US$320 millones, y un flujo de fondos libre ubicado en cerca de US$105 millones.
Dentro de los gastos, que corresponden a recursos por cerca de US$300 millones, la mayoría se irá para el reacondicionamiento, la instalación y la infraestructura en ocho pozos brutos. En este rubro se invertirán cerca de US$170 millones.
Las inversiones en exploración se ubicarán en US$20 millones, y en este segmento, la compañía espera iniciar estas actividades en tres pozos, uno de ellos localizado en Putumayo.
A la vez, tendrá inversiones de US$45 millones en la ejecución de un programa de exploración de otros 10 pozos, utilizando la técnica de perforación rápida. En este segmento están convenios en el Piedemonte y también en Farallones; en este último, la perforación estaría prevista para finales de 2026 o comienzos de 2027.
La cifra restante, de US$65 millones, se invertirá en adquisiciones de acuerdos previamente anunciados en los siguientes campos: Piedemonte y Farallones (US$25 millones), Putumayo (US$30 millones) y Capachos (US$10 millones).
