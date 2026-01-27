Producción petrolera en Colombia cayó 3,59 % hasta noviembre de 2025 y el gas también registró cifras a la baja

Entre enero y noviembre de 2025, la producción de petróleo disminuyó 3,59 %, al pasar de 774.180 barriles diarios en 2024 a 746.402 barriles en el mismo periodo de 2025, según datos de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Acipet.
Las cifras también revelaron que la producción petrolera de 2024 fue superior a la de 2025 en todos los meses del año.
Imagen: Acipet
Las principales empresas operadoras en producción fueron Ecopetrol, con más de 464.490 barriles diarios; Frontera Energy (47.660 barriles); y GeoPark (41.700 barriles diarios).
Imagen: Acipet
Los departamentos con mayor representatividad en la producción fueron Meta (57,36 %), Casanare (15,15 %) y Arauca (6,13 %).
Desempeño del gas
Las cifras también revelaron que la producción fiscalizada de gas cayó 11,66 %, al comparar los datos de enero a noviembre de 2025 con los del mismo periodo de 2024.
Imagen: Acipet
El comportamiento de la producción de gas también fue inferior en 2025 frente a las cifras de 2024, y los principales aportes provinieron de Casanare (65,22 %), La Guajira (6,85 %) y Córdoba (6,75 %).
Las empresas operadoras con mayor producción fueron Ecopetrol, con 900 millones de pies cúbicos diarios; Hocol (118 millones de pies cúbicos); y Canacol (64 millones de pies cúbicos diarios).
Imagen: Acipet
