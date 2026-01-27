Noticias económicas importantes Noticias de Minería y Energía Noticias macroeconómicas Noticias petroleras

Producción petrolera en Colombia cayó 3,59 % hasta noviembre de 2025 y el gas también registró cifras a la baja

Datos de la industria gasífera ubicaron a Ecopetrol y sus filiales, junto a Canacol, como los principales productores.

Por: -
Producción petrolera. Imagen: Terry McGraw de Pixabay
Producción petrolera. Imagen: Terry McGraw de Pixabay

Compártelo en:

Entre enero y noviembre de 2025, la producción de petróleo disminuyó 3,59 %, al pasar de 774.180 barriles diarios en 2024 a 746.402 barriles en el mismo periodo de 2025, según datos de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Acipet.

Las cifras también revelaron que la producción petrolera de 2024 fue superior a la de 2025 en todos los meses del año.

Producción petrolera en Colombia cayó 3,59 % hasta noviembre de 2025 y el gas también registró cifras a la bajaImagen: Acipet

Las principales empresas operadoras en producción fueron Ecopetrol, con más de 464.490 barriles diarios; Frontera Energy (47.660 barriles); y GeoPark (41.700 barriles diarios).

Producción petrolera en Colombia cayó 3,59 % hasta noviembre de 2025 y el gas también registró cifras a la bajaImagen: Acipet

Los departamentos con mayor representatividad en la producción fueron Meta (57,36 %), Casanare (15,15 %) y Arauca (6,13 %).

Desempeño del gas

Las cifras también revelaron que la producción fiscalizada de gas cayó 11,66 %, al comparar los datos de enero a noviembre de 2025 con los del mismo periodo de 2024.

Producción petrolera en Colombia cayó 3,59 % hasta noviembre de 2025 y el gas también registró cifras a la bajaImagen: Acipet

El comportamiento de la producción de gas también fue inferior en 2025 frente a las cifras de 2024, y los principales aportes provinieron de Casanare (65,22 %), La Guajira (6,85 %) y Córdoba (6,75 %).

Destacado: Ecuador sube 900 % la tarifa para el transporte de petróleo colombiano; afecta a Ecopetrol

Las empresas operadoras con mayor producción fueron Ecopetrol, con 900 millones de pies cúbicos diarios; Hocol (118 millones de pies cúbicos); y Canacol (64 millones de pies cúbicos diarios).

Producción petrolera en Colombia cayó 3,59 % hasta noviembre de 2025 y el gas también registró cifras a la bajaImagen: Acipet

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: empresas, energía, Gas, Petróleo
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar