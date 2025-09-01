A estos parqueaderos les tocaría pagar IVA en Colombia, dice nueva reforma tributaria de Petro

El gobierno del presidente Petro presentó una nueva reforma tributaria ante el Congreso de la República. Llama la atención del documento que algunos servicios, como el de ciertos parqueaderos, tendrían que pagar IVA en Colombia.
A ojos del Gobierno, el proyecto tiene las bases suficientes para poder pensar en un recaudo cercano a los $26 billones, lo que le dejaría como una de las iniciativas más ambiciosas de los últimos años.
Sin embargo, por cuenta de los cambios sobre el IVA en Colombia, y el momento político, hay quienes explican que la nueva reforma tributaria de Petro no contaría con los apoyos necesarios para ser avalada.
José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda del Gobierno, dijo que a menos de que se presente un plan sobre el control juicioso de gastos, el país no debería enfrentarse a la aprobación de otro cambio al sistema de recaudo.
¿Qué servicios de parqueadero podrían tener IVA en Colombia?
Se lee en la propuesta del Ministerio de Hacienda que, deberá revisarse el impuesto sobre las ventas causado por la prestación directa del servicio de parqueadero o estacionamiento, así como el de explotación de áreas en zonas comunes en propiedades horizontal o sus administradores.
Propone que deben ser responsables de este IVA en Colombia las personas jurídicas constituidas como propiedad horizontal o la persona que preste directamente el servicio.
Recomendado: MinHacienda radica nueva reforma tributaria por $26,3 billones; revela expectativas
Sin embargo, y teniendo en cuenta recientes debates sobre estos servicios que se prestan a través de conjuntos residencial, que incluyeron en su momento claridades de la DIAN, la reforma tributaria de Petro asegura que se excluirán de este nuevo IVA en Colombia a las propiedades horizontales de uso residencial.