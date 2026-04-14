Pensionados en Colombia recibirán una importante indemnización de los fondos privados: Fallo de la Corte Suprema ya lo ordenó

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dijo que algunos pensionados en Colombia recibirán una importante indemnización a manos de los fondos privados del país.
La decisión, con foco en los jubilados del régimen de ahorro individual con solidaridad, se da como respuesta sobre la protección a la que tenían derecho cuando las administradoras de fondos de pensiones “incumplieron su obligación de suministrar información suficiente, veraz, clara y oportuna al momento del traslado de régimen y esto les causó un perjuicio”.
Según el alto tribunal, los pensionados en Colombia recibirán una importante indemnización al resolver cinco recursos de casación, mediante los cuales la Sala determinó que cuando las administradoras de fondos de pensiones incumplen esta obligación legal, por lo que deben pagar una indemnización única que repare la pérdida de la oportunidad que tuvo el afiliado al pensionarse en Colpensiones.
Lo anterior dejando en claro que estos jubilados no pudieron “obtener una mesada superior a la que les fue concedida en el régimen de ahorro individual con solidaridad”.
Los pensionados en Colombia recibirán una importante indemnización si se comprueba esta afectación
Para reparar el daño identificado como pérdida de oportunidad, la Corte definió un mecanismo objetivo que permitirá a las juezas, jueces, magistradas y magistrados, en caso de que lo consideren pertinente, cuantificar los perjuicios que se acrediten en los procesos de su conocimiento.
Esto, agrega el pronunciamiento, “busca proteger la integridad del sistema general de pensiones y la coherencia entre la reparación y la responsabilidad».
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Lo anterior quiere decir que, a medida que se presenten los casos, los pensionados en Colombia recibirán una importante indemnización dependiendo de si vieron sustancialmente afectados sus ingresos por esa falla en el proceso.