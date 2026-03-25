Pepsi lanza su propia “red social” del fútbol para conquistar a millones de aficionados

PepsiCo anunció el lanzamiento global de Pepsi Football Nation, una nueva plataforma digital que busca consolidar su estrategia de marketing en torno al fútbol y ampliar su relación con los aficionados más allá de los partidos. La aplicación integra contenidos, experiencias y campañas vinculadas al deporte más seguido del planeta, que reúne a más de 3.500 millones de espectadores en todo el mundo, según datos de la propia compañía y de la UEFA.
El lanzamiento se produce en un contexto en el que el consumo deportivo se ha desplazado hacia entornos digitales y sociales. Durante el Mundial de Qatar 2022, cerca de 5.000 millones de personas interactuaron con el torneo a través de diferentes plataformas, lo que evidenció que el enganche ya no se limita a la televisión ni a los estadios, sino que se concentra en redes sociales, apps y comunidades virtuales.
Pepsi busca capitalizar ese cambio en el comportamiento del fanático. La multinacional, que registró ingresos cercanos a los US$92.000 millones en 2024, ha invertido durante más de una década en patrocinios y contenidos ligados al fútbol, especialmente en la Champions League, de la cual es socio comercial desde 2015 y con contrato vigente hasta al menos 2027.
La nueva plataforma agrupa bajo una sola marca todas las iniciativas futbolísticas de Pepsi, desde campañas publicitarias y colaboraciones con artistas hasta activaciones en tiendas y eventos previos a los partidos.
Pepsi lanza una plataforma para competir en la economía digital del fanático
Pepsi Football Nation funciona como un ecosistema de contenidos y experiencias que combina historias de aficionados, música, gastronomía y participación en redes sociales. La aplicación también integra colaboraciones con creadores de contenido y campañas basadas en tendencias virales, con el objetivo de mantener interacción constante, incluso fuera de la temporada futbolística.
Este enfoque responde a una transformación del negocio deportivo. En ligas como la Premier League o la UEFA Champions League, las audiencias digitales crecen a doble dígito cada año, mientras que el consumo tradicional en televisión muestra señales de estancamiento en mercados maduros. Para las marcas, el valor ya no está solo en aparecer en la camiseta o en la publicidad del estadio, sino en ser parte de la conversación diaria de los aficionados.
Pepsi ha construido su relación con el fútbol durante más de cinco décadas, con campañas que han incluido a figuras como Lionel Messi, Ronaldinho y, más recientemente, a la española Alexia Putellas, la inglesa Lauren James y el brasileño Vinícius Júnior. Estos jugadores forman parte del equipo de embajadores que protagoniza los contenidos de la nueva plataforma y que busca conectar con audiencias jóvenes y diversas.
La compañía también ha ampliado su presencia en el fútbol femenino, uno de los segmentos de mayor crecimiento del deporte. PepsiCo renovó su acuerdo con la UEFA para patrocinar competiciones femeninas hasta 2030, en un mercado que registra incrementos de audiencia y asistencia superiores al fútbol masculino en varias ligas europeas.
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Con Pepsi Football Nation, la compañía busca trasladar esa masividad a un entorno propio y permanente, donde la interacción no dependa de un calendario deportivo específico, sino que se mantenga activa los 365 días del año.