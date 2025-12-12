Peso colombiano se seguirá apreciando respecto al dólar en el primer trimestre de 2026

La perspectiva de que una nueva ola de inversión extranjera llegará a Colombia está ligada directamente al calendario político y ha llevado a los analistas a proyectar una apreciación del peso en el primer trimestre del próximo año, lo que llevaría a una caída del precio del dólar en el país.
Este fenómeno impulsado por el llamado «trade electoral», fue explicado por Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región Andina, en el marco de las entrevistas Top Finance, resultado de la alianza entre Valora Analitik y Renta 4 Global Fiduciaria para discutir temas relevantes de macroeconomía y mercado en Colombia.
Hace dos años y medio, el dólar estaba por encima de los $5.000, pero en las últimas semanas ha caído por debajo de los $3.700. ¿Qué está pasando? ¿Es un factor global, local o gubernamental?
La dinámica del dólar se explica por cuatro fuerzas, siendo la más influyente la debilidad global del dólar (DXY), que tiene una correlación muy cercana con la tasa de cambio en Colombia. Otros factores son el precio del petróleo, las tasas de interés (carry trade, que hace a Colombia atractiva) y el riesgo país. Recientemente, las monetizaciones del Gobierno Nacional (ventas de dólares para manejo de deuda) han adicionado presión a la apreciación.
La correlación entre el DXY y el dólar en Colombia es muy cercana. ¿Cuál es el quid político detrás de la estrategia de Estados Unidos para que su moneda sea menos fuerte?
La correlación entre el DXY y el dólar colombiano es muy, muy cercana. Aunque la debilidad del dólar se alinea con la meta política de EE. UU. (productos americanos más baratos), el DXY se ha mantenido en un rango bajo (98-100). El DXY es el factor más importante que explica el comportamiento del tipo de cambio en emergentes, y el Gobierno colombiano no puede ser culpado ni alabado por sus movimientos.
Mirando hacia 2026, los analistas no hablan de un dólar arriba de $4.200. ¿Qué presionará la divisa en Colombia el próximo año, teniendo en cuenta las elecciones de Congreso y presidente?
Los extranjeros están muy interesados en Latinoamérica, esperando un cambio electoral promercado. En Colombia, se anticipa una valorización debido a este trade electoral que busca posicionarse antes del resultado. Esto podría generar más apreciación en el peso colombiano en el primer trimestre o semestre de 2026. Sin embargo, una vez pasen las elecciones pasa lo contrario, seguramente el movimiento será al revés. Pero me atrevo a decir que la expectativa de un tipo de cambio más barato para nosotros en el primer semestre del año es mucho más alta en la medida que haya una mayor expectativa de un cambio favorable, desde el punto de vista de los mercados, en las elecciones.
¿Por qué no se están esperando mayores recortes de tasas de la Reserva Federal en Estados Unidos?
Aunque el mercado esperaba hasta cuatro recortes en 2026, los comentarios recientes de Jerome Powell sugieren que las disminuciones podrían no ser tan claras. Esto se debe a que la inflación en EE. UU. no ha terminado de contarse. Los economistas anticipan que el impacto de los aranceles (actualmente asumido por exportadores e importadores) eventualmente se trasladará al consumidor final, manteniendo las presiones inflacionarias.
Teniendo en cuenta las altas tasas de interés en Colombia y la posibilidad abierta de que puedan subir, ¿Colombia seguirá siendo atractiva para la inversión y se fortalecerá el ciclo hacia emergentes latinoamericanos?
Sí, definitivamente se fortalecería. Si el Banco de la República se ve forzado a mantener o subir las tasas (actualmente en 9,25%), el carry trade (diferencial de tasas) se hará mayor. Esto consolidaría a Colombia en el segundo puesto como el carry más interesante de la región después de Brasil, atrayendo más capital extranjero.
¿Podríamos decir que se está generando un buen momentum para toda la región?
Sí, hay un interés creciente por el país y la región, aunque por ahora es interés sin plata sobre la mesa. El momento activo de inversión masiva se espera más hacia febrero o marzo de 2026. De materializarse, podría haber valorización en muchas familias de activos en Colombia, siendo la Renta Fija la más obvia.
Con todo este panorama, ¿cuál puede ser una buena estrategia para moverse el próximo año en dólar, renta fija, renta variable o fondos de inversión?
La recomendación principal sigue siendo la renta fija porque un ambiente de inflación alta y tasas de interés altas es favorable. Una inversión a plazos largos (5 o 10 años) con una rentabilidad del 11 % – 12 % ofrece un excelente retorno sin riesgo de desvalorización. Para 2026, se esperan dos momentos diferentes: valorización en el primer semestre (antesala electoral) y un alto riesgo de desvalorización en el segundo semestre, cuando los extranjeros inversores salgan. Los activos alternativos también son siempre muy llamativos porque normalmente permiten retornos en dólares que le hacen competencia a los retornos en pesos.
Para quienes cubrimos los mercados, el inicio de los 2000 fue un ciclo muy positivo de inversiones. ¿Se está repitiendo ese ciclo y cuánto podría durar?
El ciclo de los 2000 fue impulsado por un boom de commodities (2003-2013). Se está hablando de un nuevo boom, centrado en minerales (cobre, litio). Colombia tiene los recursos, pero la explotación depende de la voluntad política. El interés de los inversionistas extranjeros en Latinoamérica actualmente es espectacular. El ciclo anterior generó la mayor creación de clase media en Latinoamérica en este siglo.
