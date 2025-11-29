Peso colombiano terminó siendo la moneda más revaluada de la región en noviembre

Al igual que en agosto y septiembre, el peso colombiano lideró entre las principales monedas de América Latina con una revaluación del 2,8 % en octubre de 2025 frente al dólar estadounidense, lo que le permitió tocar su menor nivel en cuatro años.
Aunque en total cinco divisas se valorizaron este mes, la dinámica del peso colombiano fue particular y estuvo jalonada por factores locales, específicamente por movimientos tácticos del mercado producto de las monetizaciones de dólares del Ministerio de Hacienda que ya completan tres meses.
“Lo único diferente en Colombia respecto a lo que sucede en otros países es la monetización de recursos gigantescos por parte del Gobierno en el marco de su estrategia de endeudamiento que ayudan a apreciar el peso, resultado de un déficit importante que requiere que se consigan recursos», dijo el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar.
El Banco de Bogotá reveló que en las dos primeras semanas de noviembre, el sector oficial realizó monetizaciones por US$1.500 millones, incluyendo una operación de Bogotá. Y, desde agosto, la suma es de US$4.345 millones, sin mencionar la expectativa sobre la colocación de 2.000 millones de euros y la recompra de US$4.004 millones en bonos globales.
El peso colombiano arrancó el mes cerca de $3.900, pero alcanzó un mínimo de $3.685 el 13 de noviembre. Luego intento repuntar por encima de los $3.800 y cerró el mes en $3.755.
Bancolombia anticipó que la incertidumbre global, las preocupaciones en materia fiscal en Colombia, la baja inversión fija y las operaciones de financiamiento del Gobierno incidirán en la volatilidad de la tasa de cambio en los próximos meses.
“La perspectiva para el peso colombiano continúa marcada por la incertidumbre, lo que soportaría niveles cercanos a los $3.800 en el cuarto trimestre del año”, señaló la entidad financiera hoy en su informe de mercado cambiario.
Revaluación de otras monedas latinoamericanas
La dinámica del dólar estadounidense ha mostrado un debilitamiento en las últimas semanas en medio de la expectativa del mercado frente a una reducción de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal.
De hecho, este viernes, la divisa cerró la semana con su peor desempeño desde julio. En su cierre de mercados, Acciones & Valores destacó que, aunque el DXY logró estabilizarse cerca de 99,60 puntos en una sesión de baja liquidez, “el índice permaneció sin impulso y atrapado en un rango estrecho”.
Según el Banco de Bogotá, el dólar se apreció 0,4 % frente a las monedas del G7; sin embargo, se devaluó 1,1 % frente a las monedas latinoamericanas, las cuales se beneficiaron del mayor flujo de capital en búsqueda de mayores retornos.
Esto ha motivado una debilidad regional generalizada. Excluyendo el peso colombiano, la mayor revaluación en noviembre la mostró el peso mexicano (1,53 %), influenciado por la expectativa de un recorte de tasas en EE. UU. El top tres de monedas revaluadas en la región lo cierra el peso chileno (1,49 %), que logró consolidar un avance apoyado por el cobre en máximos históricos.
Por su parte, el real brasileño ganó un 0,86 % respecto al dólar, producto del golpe arancelario de Donald Trump. En menor medida se valorizó el sol peruano (0,09 %), que este viernes PEN acumuló cinco sesiones al alza.
En contraste, el peso argentino se devaluó un 0,07 % en el penúltimo mes del año.
TES colombianos muestran dinámica mixta
El Banco de Occidente destacó en su informe de mercados que la curva de TES en tasa fija se valorizó hoy en promedio 3 puntos básicos (pb). “Se presentaron movimientos mixtos a lo largo de la curva, con mayores caídas en la parte media”, señaló la entidad.
El título con mayor movimiento fue el de vencimiento a 2026 que cayó 19 pb hasta 9,32 %. Por su parte, el bono a 10 años se desvalorizó 1 pb hasta el 12,58 %.
De acuerdo con Acciones & Valores, la curva de TES tasa fija inicia la semana con un sesgo claramente bajista en precios y un nuevo episodio de aplanamiento, “en línea con mayores costos de fondeo y un entorno fiscal más ruidoso”.
Por su parte, la última subasta de los TCO cortó en 10,40 %, un salto de 51 pb frente a la semana previa y 115 pb por encima de la tasa repo, el mayor nivel desde mayo de 2024.
Finalmente, la curva UVR cerró la semana con un movimiento que combinó presión de oferta y menor capacidad del mercado para absorber riesgo de duración real a los niveles actuales.
“Hacia adelante, la curva UVR se mantiene vulnerable, aunque empieza a mostrar señales de valor relativo selectivo. A pesar de las ventas netas de extranjeros en TES en pesos, estos agentes han sido compradores netos de referencias UVR, lo que apunta a una búsqueda táctica de protección real y diversificación”, concluyó la firma.
