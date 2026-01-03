Gobierno Petro pide no escalar conflicto en Venezuela y ordena despliegue de la Fuerza Pública a la frontera

El presidente Gustavo Petro reaccionó a los ataques del gobierno de Estados Unidos a Venezuela, que terminaron con la captura de Nicolás Maduro.
En medio de su pronunciamiento, el mandatario colombiano pidió a la ONU reunirse para revisar lo que viene para el pueblo venezolano y rechazar la escalada del conflicto y lo que hizo el gobierno de Donald Trump.
Tras la captura de Maduro, Petro dijo: “Acabamos de terminar consejo de seguridad nacional desde las 3 am. Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados”.
Agregó que la Embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela.
¿Qué más dijo Petro sobre la situación en Venezuela con Maduro?
“Como miembros del consejo de seguridad de Naciones unidas buscamos convocar el Consejo. El gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz”, dijo, en medio de las nuevas informaciones sobre el paradero de Maduro.
Finalmente, dijo el presidente Petro, “ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas. Invito al pueblo venezolano a encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad. Sin soberanía no hay nación. Es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional. Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta”.