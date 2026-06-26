Noticias políticas Noticias económicas importantes

Petro reitera que su gobierno está listo para empalme; reveló cómo se ha adelantado el proceso  

El presidente saliente afirmó que acata la decisión de los jueces y dijo que su posición no impedirá un cambio de administración.

Por: -
Presidente Gustavo Petro. Imagen: Presidencia.
Presidente Gustavo Petro. Imagen: Presidencia.

Compártelo en:
Añade a Valora Analitik como tu fuente

El presidente Gustavo Petro publicó un comunicado en el que revela cómo se ha consolidado la información necesaria para el empalme con Abelardo de la Espriella, quien pasará a ocupar la Casa de Nariño el 7 de agosto.

El mensaje principal del presidente saliente estuvo, precisamente, en reafirmar que entregará el mandato y dijo que está listo para el desarrollo del empalme.

En el documento, publicado con su firma, Petro recordó que “el 7 de agosto del 2022 el pueblo colombiano me delegó la responsabilidad de dirigir los destinos de la Nación como presidente de Colombia, en esa fecha juré respetar la Constitución y las leyes”.

Y añadió: “Por eso en este momento de transición democrática del gobierno, acato las decisiones de los jueces. El país conoce mi posición, pero esta no va a ser un impedimento para el cambio de gobierno”.

El comunicado fue publicado tras la entrega de credenciales a De la Espriella, las cuales lo oficializaron como el próximo presidente de Colombia. Durante el proceso, el presidente Petro cuestionó los resultados electorales, lo que llevó a una revisión cuidadosa del escrutinio.

Así preparó Petro el proceso de empalme

Relacionado: Ahora | Abelardo de la Espriella recibe credencial como nuevo presidente de Colombia

Sobre el proceso, Petro explicó que “nos hemos preparado técnica, metodológica y logísticamente para esta tarea”, y reveló que han participado más de 200 funcionarios.

Su trabajo ha consistido en compilar la información y de paso, mencionó que: “Se han recopilado las prioridades de atención inmediata con la finalidad de garantizar la continuidad del Estado, que es un principio constitucional”.

De paso, invitó a una transición democrática, “respetando los principios de la transparencia, que sea ágil y útil; pero sobre todo que se realice en un marco de fortalecimiento de la institucionalidad colombiana”.

Ver más ▾
Tags: Gobierno De la Espriella, Gobierno Petro
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar