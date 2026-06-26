Quinto cambio de presidente en la Fiduprevisora del Gobierno Petro; se declaró insubsistente a Diego Salcedo

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público oficializó la salida de Diego Salcedo como presidente de la Fiduprevisora, entidad del gobierno que hace parte del Grupo Bicentenario.
Esta entidad es la encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), responsable del financiamiento del sistema de salud y las prestaciones sociales de los docentes del país.
Su designación, hace apenas un mes, ya había encendido alertas en el sector financiero, que cuestionó en su momento si el candidato cumple realmente con los criterios de experiencia exigidos para dirigir la entidad.
En días recientes, la entidad estuvo bajo la lupa por contratos por más de $33.000 millones, relacionados con arriendos y equipos tecnológicos, los cuales fueron suspendidos por la Procuraduría.
En su reemplazo, en calidad de encargada, fue nombrada Rosa Dory Chaparro, quien ya había liderado provisionalmente la entidad.
Fiduprevisora administra negocios estratégicos del Estado colombiano, entre ellos el Fomag, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, el Fondo Colombia en Paz, recursos de Colpensiones, Fonpet y otros patrimonios autónomos que comprometen billonarios recursos públicos.
Los cambios en la Fiduprevisora en el Gobierno Petro
El primero ocurrió en marzo de 2023, cuando Ricardo Castiblanco dejó la presidencia de la entidad y fue reemplazado por John Mauricio Marín, quien permaneció en el cargo hasta 2024. Tras su salida, la fiduciaria permaneció varios meses sin un presidente en propiedad, situación que se mantenía al 31 de octubre de ese año.
Posteriormente, la junta directiva designó por unanimidad a Magda Giraldo como nueva presidenta de Fiduprevisora. Sin embargo, en noviembre de 2025 le solicitó formalmente la renuncia luego de una reunión extraordinaria convocada por el presidente Gustavo Petro, en la que se evaluó la gestión de la entidad.
Especialmente, frente a la implementación del nuevo modelo de salud para los docentes y la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
En mayo de 2026 asumió la presidencia Diego Andrés Salcedo Monsalve, cuya designación generó cuestionamientos en el sector financiero por dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de experiencia establecidos en los estatutos de la fiduciaria.